خبير عسكري: القيادة السياسية توظف المناسبات لتوجيه رسائل للداخل والخارج.. والتصعيد قد يرفع أسعار النفط والغاز

قال اللواء أركان حرب أسامة محمود كبير المستشارين بأكاديمية القادة والأركان إن القيادة السياسية المصرية تحرص على استغلال مختلف المناسبات والفعاليات الرسمية لتوجيه رسائل واضحة ومباشرة للداخل والخارج، في ظل التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

إدارة الأزمات والتعامل

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي المذاع عبر شاشة قناة صدى البلد، أن توجيه الرسائل السياسية أصبح عنصرًا مهمًا في إدارة الأزمات والتعامل مع التطورات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتعامل بقدر كبير من الوعي مع تلك المتغيرات.



وأضاف أن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبّر عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري الجاري في المنطقة، مؤكدًا أن استمرار التوترات قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة على مستوى العالم.

استمرار الحرب

ولفت اللواء أسامة محمود إلى أن أسواق الطاقة ستكون من أكثر القطاعات تأثرًا بتطورات الصراع، موضحًا أنه في حال استمرار الحرب لمدة خمسة أيام إضافية، فمن المتوقع أن تشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعات ملحوظة نتيجة المخاوف من اضطراب الإمدادات.



مناطق إنتاج ونقل الطاقة

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تُعد من أهم مناطق إنتاج ونقل الطاقة عالميًا، ما يجعل أي تصعيد عسكري فيها ينعكس سريعًا على حركة الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار النفط والغاز.