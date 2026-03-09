قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسين الشحات يوجه رسالة دعم لكريم فؤاد

كريم فؤاد
كريم فؤاد
ميرنا محمود

وجه حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة دعم  لزميله كريم فؤاد، بعد إصابته بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وكتب  حسين الشحات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "ترجع أقوي وأحسن  يا أخويا إن شاء الله .

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه إصابة لاعبه كريم فؤاد بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأشعة التي أجريت للاعب أكدت إصابته، وتم إرسال التقرير الطبي وصور الأشعة إلى الخبير الألماني الذي أجرى له الجراحة السابقة، للتشاور حول تحديد طريقة العلاج المناسبة.

وتعرض فؤاد للإصابة أثناء مشاركته في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، حيث اشتكى من آلام في الركبة وسقط متأثرًا بالإصابة في الدقيقة السابعة من اللقاء، الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 40 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز والأهلي اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.

