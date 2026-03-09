الدفاع الإماراتية: الأصوات المسموعة في البلاد ناتجة عن اعتراض صواريخ بالستية

أصدرت وزارة الدفاع الإماراتية بيانا الاثنين، أكدت فيه أن الدفاعات الجوية في البلاد تعاملت مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.





وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى أن الأصوات المسموعة في البلاد، ناتجة عن اعتراض الدفاعات الجوية للصواريخ البالستية والمقاتلات للمسيرات.





في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الجهات المختصة في إمارة الفجيرة تمكنت من السيطرة على حريق اندلع نتيجة سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية.





وعملت فرق الاستجابة على احتواء الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إي إصابات.





وأهابت الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة وتجنب تداول الشائعات.