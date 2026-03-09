لن تتوقع سعره.. فستان بسمة بوسيل حديث السوشيال ميديا

خطفت الفنانة المغربية الأنظار بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور بإطلالة أنيقة ولافتة ارتدت خلالها فستانًا فاخرًا من تصميم المصمم اللبناني العالمي ، والذي بلغ سعره نحو 269 ألف جنيه مصري.

وظهرت بسمة بوسيل بإطلالة راقية عكست ذوقها المميز في اختيار الأزياء، إذ جاء الفستان بتصميم أنثوي جذاب يجمع بين البساطة والفخامة في الوقت نفسه. وتميز التصميم بقصّة أنيقة وتفاصيل دقيقة أضفت لمسة من الرقي على الإطلالة، ما جعلها محط أنظار متابعيها ومحبي الموضة.

واعتمدت بسمة بوسيل تنسيقًا هادئًا مع الفستان، حيث اختارت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها بشكل طبيعي، مع تسريحة شعر بسيطة زادت من أناقة الإطلالة، وهو ما منحها مظهرًا متوازنًا يجمع بين البساطة والفخامة.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انهالت التعليقات التي أشادت بجمالها وأناقتها، خاصة أن إطلالاتها غالبًا ما تحظى باهتمام واسع من متابعي الموضة ومحبي الأزياء الراقية.

وتحرص بسمة بوسيل خلال الفترة الأخيرة على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها وصورها عبر حساباتها الرسمية، حيث تحظى بإشادة كبيرة بسبب اختياراتها المميزة في عالم الأزياء، وظهورها الدائم بإطلالات تجمع بين الأناقة والبساطة.