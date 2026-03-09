قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدمير طائرتين مسيرتين إسرائيليتين فى سماء إيران
ضبط 3 متهمين بسرقة 5 كيلو ذهب من محل مجوهرات بالأقصر
موعد مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا

بلجيكا
بلجيكا
أ ش أ

 أعلنت الشرطة المحلية في بلجيكا وقوع انفجار صباح اليوم / الاثنين/ قبيل الساعة الرابعة فجرا أمام الكنيس اليهودي الواقع في شارع /ليون فريدريك/ في مدينة /لييج/ في بلجيكا.

ونقلت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية عن الشرطة البلجيكية قولها " إنه لا يوجد إصابات واقتصرت الأضرار على أضرار مادية".

وأكدت الشرطة البليجيكة أن نوافذ المباني المقابلة تحطمت ولا يزال الشارع مغلقا لحين الانتهاء من التحقيق وتم تطويق المنطقة المحيطة مباشرة.

ويتولى محققون من قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة القضائية الفيدرالية في لييج التحقيقات.

الشرطة بلجيكا انفجار الكنيس اليهودي

