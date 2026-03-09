انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا

أ ش أ

أعلنت الشرطة المحلية في بلجيكا وقوع انفجار صباح اليوم / الاثنين/ قبيل الساعة الرابعة فجرا أمام الكنيس اليهودي الواقع في شارع /ليون فريدريك/ في مدينة /لييج/ في بلجيكا.

ونقلت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية عن الشرطة البلجيكية قولها " إنه لا يوجد إصابات واقتصرت الأضرار على أضرار مادية".

وأكدت الشرطة البليجيكة أن نوافذ المباني المقابلة تحطمت ولا يزال الشارع مغلقا لحين الانتهاء من التحقيق وتم تطويق المنطقة المحيطة مباشرة.

ويتولى محققون من قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة القضائية الفيدرالية في لييج التحقيقات.