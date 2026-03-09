قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
هيئة البث الإسرائيلية: أكثر من 400 صاروخ أطلقت من لبنان نحو دولة الاحتلال خلال 24 ساعة
رئيس كوريا الجنوبية يدعو للإسراع في فرض سقف على أسعار الوقود المحلية مع اشتداد الأزمة العالمية

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الاثنين ، السلطات إلى الإسراع في فرض سقف على أسعار الوقود المحلية واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع ارتفاع أسعار الغاز وتقلبات سوق الصرف الأجنبي مع اشتداد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران.


وقال الرئيس الكوري، خلال اجتماع وزاري مشترك لتقييم آخر التطورات في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الانتقامية لطهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي دفعت لارتفاع سعر خام برنت، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إنه مع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، يتسع نطاق عدم اليقين في البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية بشكل كبير، مما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية وواردات الطاقة من الشرق الأوسط".


كما حث لي على إعداد تدابير استباقية مع وضع أسوأ السيناريوهات في الحسبان لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ودعا إلى اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار المالي واستكشاف مسارات بديلة للطاقة.


و دعا الحكومة وبنك كوريا المركزي على إعداد تدابير استباقية إضافية للتصدي لتزايد التقلبات في الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي، وأصدر تعليمات للسلطات بتوسيع برنامج استقرار السوق البالغ 100 تريليون وون (66.8 مليار دولار) إذا لزم الأمر.


و طالب الرئيس الكوري باتخاذ تدابير لمعالجة حالة عدم اليقين المحيطة بإمدادات الطاقة وسط مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق شحن عالمي رئيسي.

