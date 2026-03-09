رئيس كوريا الجنوبية يدعو للإسراع في فرض سقف على أسعار الوقود المحلية مع اشتداد الأزمة العالمية

دعا الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الاثنين ، السلطات إلى الإسراع في فرض سقف على أسعار الوقود المحلية واتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع ارتفاع أسعار الغاز وتقلبات سوق الصرف الأجنبي مع اشتداد الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران.



وقال الرئيس الكوري، خلال اجتماع وزاري مشترك لتقييم آخر التطورات في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران والهجمات الانتقامية لطهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي دفعت لارتفاع سعر خام برنت، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب" إنه مع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، يتسع نطاق عدم اليقين في البيئة الاقتصادية المحلية والعالمية بشكل كبير، مما يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الكوري الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية وواردات الطاقة من الشرق الأوسط".



كما حث لي على إعداد تدابير استباقية مع وضع أسوأ السيناريوهات في الحسبان لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ودعا إلى اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار المالي واستكشاف مسارات بديلة للطاقة.



و دعا الحكومة وبنك كوريا المركزي على إعداد تدابير استباقية إضافية للتصدي لتزايد التقلبات في الأسواق المالية وسوق الصرف الأجنبي، وأصدر تعليمات للسلطات بتوسيع برنامج استقرار السوق البالغ 100 تريليون وون (66.8 مليار دولار) إذا لزم الأمر.



و طالب الرئيس الكوري باتخاذ تدابير لمعالجة حالة عدم اليقين المحيطة بإمدادات الطاقة وسط مخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز، وهو طريق شحن عالمي رئيسي.