جامعة المنصورة تحيي ذكرى يوم الشهيد : وسام في تاريخ الوطن

تحيي جامعة المنصورة ذكرى يوم الشهيد التي تحل في التاسع من مارس من كل عام، باعتبارها مناسبة وطنية خالدة تستحضر فيها مصر بطولات أبنائها الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن أمنه واستقراره، وصونًا لكرامته.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد أسمى معاني التضحية والفداء التي قدمها شهداء مصر الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، الذين سطروا بدمائهم الطاهرة صفحات مشرقة في تاريخ الوطن، لتبقى تضحياتهم رمزًا خالدًا للفخر والاعتزاز، ومصدر إلهام للأجيال المتعاقبة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتكريم شهداء الوطن وتخليد ذكراهم العطرة، وتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسرهم، تقديرًا لما قدموه من تضحيات عظيمة في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وأكد أن جامعة المنصورة، باعتبارها إحدى قلاع العلم والمعرفة، تحرص على ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن في نفوس طلابها، وتعزيز الوعي الوطني لديهم، وتعريفهم بحجم التضحيات التي قدمها أبطال مصر عبر تاريخها، بما يسهم في إعداد أجيال واعية بقضايا وطنها وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

و أكدت جامعة المنصورة أن ذكرى شهداء مصر ستظل حية في وجدان الوطن وضمير أبنائه، وأن تضحياتهم ستبقى نبراسًا يضيء طريق الأجيال القادمة نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.