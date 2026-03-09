الصحة: إحالة إدارة منطقة السلام أول الطبية للتحقيق لضعف الأداء الرقابي

قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة مسائية مفاجئة لمستشفى السلام التخصصي ومركز طب أسرة «أهالينا»، للوقوف على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة مدى تلافي الملاحظات السابقة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور الميداني على المنشآت الصحية.



استهل نائب الوزير جولته بمستشفى السلام التخصصي بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث أشاد بالتزام الفريق الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الضرورية، واستمع إلى آراء المرضى ومرافقيهم، موجهاً بسرعة إنهاء الإجراءات الطبية سواء بالحجز الداخلي أو التحويل إلى المستشفيات المتخصصة حسب كل حالة.

صرف مكافأة مالية لاستشاري الرعاية المركزة



وتابع تفقد أقسام الرعاية المركزة ورعاية الجراحات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بسياسات مكافحة العدوى وترشيد استخدام المضادات الحيوية، وقرر صرف مكافأة مالية لاستشاري الرعاية المركزة لتميزه في متابعة الحالات، فيما وجه بمجازاة مشرف التمريض بالقسم لقصور في الأداء المهني.



وشملت الجولة أقسام الأشعة والمعمل والحضانات، حيث اطمأن على توافر الكيماويات والفحوصات، ووجه بمتابعة دورية لمؤشرات الأداء في قسم الحضانات لرفع كفاءة الخدمة، كما استمع لمطالب مرضى الغسيل الكلوي وأمر بتلبيتها فورًا، مع إعادة توزيع القوى البشرية وزيادة عدد أفراد التمريض بالقسم لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

وفي مركز طب أسرة «أهالينا»، رصد نائب الوزير غياب الطبيب المناوب عن مقر عمله، فقرر إحالته للتحقيق الفوري، كما تبين تعطل جهاز قياس السكر بقسم الطوارئ، فوجه بسرعة صيانة وتوفير كافة الأجهزة المعطلة لضمان الجاهزية التامة، وأحال إدارة منطقة السلام أول الطبية للتحقيق لضعف الأداء الرقابي وعدم متابعة تواجد الفرق الطبية وجاهزية مستلزمات الطوارئ.

واختتم الدكتور عمرو قنديل زيارته بتوجيه الشكر لمدير مستشفى السلام والفريق الطبي الملتزم، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطن، وأن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بكافة المحافظات لضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة تتوافق مع المعايير المعتمدة وتليق بالمواطن المصري.