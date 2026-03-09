نائب الشيوخ: رفع الحد الأدنى للأجور استثمار في الاستقرار الاجتماعي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 19 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة العشرين من رمضان بتلاوات ندية
برلماني: رسائل الرئيس في يوم الشهيد تؤكد أن قوة مصر في وعي شعبها وصلابة مؤسساتها
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة.

 تحسين مستوى دخول العاملين

وأوضح سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحسين مستوى دخول العاملين يمثل خطوة مهمة ليس فقط لدعم المواطنين، بل أيضًا لتعزيز بيئة العمل وتحفيز الإنتاج، لافتًا إلى أن العامل عندما يشعر بقدر أكبر من الاستقرار المعيشي يكون أكثر قدرة على العطاء والإنتاج.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حزم الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تمثل أحد الأدوات المهمة لمساندة محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن استمرار تطوير هذه السياسات يعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

وأشار سمير إلى أن ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن دراسة الحكومة اتخاذ إجراءات إضافية لدعم المواطنين، ومن بينها رفع الحد الأدنى للأجور، يعكس نهجًا مرنًا في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وشدد النائب أحمد سمير على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل على سياسات اقتصادية واجتماعية متوازنة، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الوقت نفسه.

