توك شو

تحذيرات من موجة ارتفاع في الأسعار بالعالم بسبب الحرب الإيرانية.. فيديو

ايران
ايران
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن الصدمة البترولية الحالية ستؤثر على مختلف الخدمات، لأن الطاقة تدخل في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن العالم يواجه صدمة مرتقبة في ظل موجات تضخمية متتالية.

وقال نافع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن الوضع الحالي يشهد استهدافًا لمصادر النفط، موضحًا أن الهند ستستأنف استيراد الغاز الروسي، وأن استهداف مصافي النفط سيؤثر سلبًا على أسعار الطاقة عالميًا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول تهدئة الرأي العام في الولايات المتحدة من خلال الإعلان عن السيطرة على احتياطات البترول في فنزويلا وإيران.

وأوضح: «سنشهد صدمة مرتقبة في أسعار السلع عالميًا بسبب الحرب الدائرة، كما يحذر صندوق النقد الدولي من موجة تضخم عالمية مع قفزة أسعار النفط»، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع طرف واحد إنهاء هذه الحرب، وأن ما يخشاه الجميع هو استهداف ناقلات النفط.

وتابع: «مصر تتأثر بما يحدث في مضيق هرمز، وهو ما ينعكس سلبًا على قناة السويس، كما أن الحرب ستؤثر على حركة السياحة القادمة إلى مصر»، موضحًا أن الأموال الساخنة تتأثر سلبًا بسبب الحرب، وأنها لا ترتبط بالاحتياطي النقدي في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن الصادرات ستتأثر سلبًا بالحرب الدائرة في الشرق الأوسط، متوقعًا سحب أموال من الاحتياطي النقدي، وهو ما قد ينعكس على سعر الصرف.

واختتم: الحكومة المصرية لا تمتلك خيارات كثيرة سوى اتباع سياسات تقشفية، مشيرًا إلى محدودية الحيز المالي، متوقعًا تحريك أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدكتور مدحت نافع

