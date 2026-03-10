ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10 مارس 2026

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية ومحال الصاغة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تغيرات الأسعار العالمية، ما ينعكس على حركة البيع والشراء داخل السوق المصرية.

وسجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم، حيث يحرص الكثير من المواطنين على متابعة الأسعار بشكل يومي سواء بغرض الشراء أو الاستثمار أو الادخار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24:

سعر البيع: 8,545 جنيه

سعر الشراء: 8,485 جنيه

سعر عيار 21:

سعر البيع: 7,475 جنيه

سعر الشراء: 7,425 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 6,405 جنيه

سعر الشراء: 6,365 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 4,985 جنيه

سعر الشراء: 4,950 جنيه

سعر الجنيه الذهب:

سعر البيع: 59,800 جنيه

سعر الشراء: 59,400 جنيه

الأونصة بالجنيه:

سعر البيع: 265,715 جنيه

سعر الشراء: 263,935 جنيه

الأونصة بالدولار:

5,136.11 دولار

