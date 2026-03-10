قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى فتح مكة بمسجد العلي العظيم
مفيش روح.. أحمد حسن ينتقد أداء الأهلي بعد الهزيمة من طلائع الجيش بالدوري
الحزن يخيم على سيد عبد الحفيظ بعد خسارة الأهلي أمام طلائع الجيش
ترتيب هدافي الدوري المصري.. بعد فوز بيراميدز وخسارة الأهلي
موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير
بعد هزيمة الأهلي وتفوق بيراميدز.. اعرف جدول ترتيب الدوري المصري
وسائل إعلام عربية ودولية تبرز تحذيرات الرئيس السيسي من تداعيات الحرب على المنطقة والعالم
اشتعال صراع الصدارة.. ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي وفوز بيراميدز
صرف منحة التموين في هذا الموعد
مصدر فخر.. اتحاد العمال: شهداء الوطن قدموا حياتهم دفاعا عن مصر
بوتين وترامب يبحثان هاتفيا الوضع في إيران والتسوية الأوكرانية
مش مهم.. أحمد دويدار يعلق على هزيمة الأهلي من الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 10 مارس 2026

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية ومحال الصاغة. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تغيرات الأسعار العالمية، ما ينعكس على حركة البيع والشراء داخل السوق المصرية.

وسجلت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة مستويات جديدة خلال تعاملات اليوم، حيث يحرص الكثير من المواطنين على متابعة الأسعار بشكل يومي سواء بغرض الشراء أو الاستثمار أو الادخار.

أسعار الذهب اليوم في مصر  

عيار 24:

سعر البيع: 8,545 جنيه

سعر الشراء: 8,485 جنيه

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21:

سعر البيع: 7,475 جنيه

سعر الشراء: 7,425 جنيه

عيار 18:

سعر البيع: 6,405 جنيه

سعر الشراء: 6,365 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 4,985 جنيه

سعر الشراء: 4,950 جنيه

سعر الجنيه الذهب:

سعر الذهب في السعودية

سعر البيع: 59,800 جنيه

سعر الشراء: 59,400 جنيه

الأونصة بالجنيه:

سعر البيع: 265,715 جنيه

سعر الشراء: 263,935 جنيه

الأونصة بالدولار:

5,136.11 دولار

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق المصرية نحو 8,545 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء 8,485 جنيه، ويعد هذا العيار الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة في السوق.

أما الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في مصر، فقد سجل نحو 7,475 جنيه للبيع و7,425 جنيه للشراء داخل محال الصاغة.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 6,405 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 6,365 جنيه، ويكثر استخدامه في المشغولات الذهبية الحديثة.

فيما وصل سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 4,985 جنيه للبيع و4,950 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 59,800 جنيه للبيع و59,400 جنيه للشراء.

وبلغت سعر الأونصة بالجنيه نحو 265,715 جنيه للبيع و263,935 جنيه للشراء، في حين سجلت الأونصة عالميًا بالدولار نحو 5,136.11 دولار.

أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر سعر عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ترشيحاتنا

إفطار الجامع الأزهر

سفيرا إسبانيا وإندونيسيا يحضران إفطار بيت الزكاة والصدقات بالجامع الأزهر.. صور

ملتقى الأزهر

أستاذ فقه بالأزهر: السنة جاءت شارحة للقرآن ومبينة لأحكامه

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: المرأة عماد المجتمع وشريك نهضته

بالصور

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

عند العطارين.. عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا
نبات بسيط موجود عند العطارين.. خبراء يكشفون عشبة تقوي المناعة وتقلل تكرار نزلات البرد والإنفلونزا

سعر ومواصفات 5 سيارات أوروبية موديل 2026 في مصر

سيارات أوروبية
سيارات أوروبية
سيارات أوروبية

فيديو

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد