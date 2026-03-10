قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليفربول يتسلح بتألق محمد صلاح لعبور جالاتا سراي التركي في دوري الأبطال
الحكومة تعلن اتخاذ إجراءات استباقية "مؤقتة" لتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التطورات الراهنة
نتنياهو: الحرب على إيران لم تنته بعد
بعد زلزال الأهلي.. كهربا يتوعد والشريعي يناور والزمالك ينافس علي الدوري
تصعيد جديد| إيران ترد على ترامب وتلوح بتوسيع الحرب.. تفاصيل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم .. ختام تصفيات بطولة Road to the pyramids للملاكمة

بطولة Road to the pyramids للملاكمة
بطولة Road to the pyramids للملاكمة
عبدالله هشام

تختتم، اليوم، الثلاثاء التصفيات المؤهلة لبطولة الملاكمة للمحترفين (Road to the pyramids) والتي تقام في مصر نهاية مايو المقبل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ  رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، وستكون تلك البطولة إحدي الجولات  النزلات  المحترفين التي تقام بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية.

وتشهد صالة ٢ بستاد القاهرة الدولي استضافت التصفيات المؤهلة لبطولة ملاكمة المحترفين ( Road to the pyramids ) والتي تقام خلال الفترة من ٨ الي ١٠ مارس الجاري .

ويشارك  في التصفيات البطولة 31 هيئة رياضية، بمشاركة 62 لاعب ومن أبرز الهيئات المشاركة مشروع الموهبة للناشئين و والمؤسسات العسكرية وغيرها من الهيئات.

ومن المقرر أن يتواجد عدد من أبطال رياضة الملاكمة الأولمبيين ياتي في مقدمتهم الفنان محمد لطفي و البطل الاوليمبي محمد رضا وابطال العالم  في الملاكمة بجانب حضور الشيخ سلطان آل الشيخ عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة السعودي و عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للملاكمة .

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA" ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل قد شهد توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري من أجل زيادة الدور التنموي الذي يلعبه الاتحاد السعودي للملاكمة في تعزيز حضور رياضة الملاكمة إقليميًا ودوليًا، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من الأبطال.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، قد علق عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» على بروتوكول التعاون، قائلا: "شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة لتعزيز رياضة الملاكمة، وتمكين المواهب، على الصعيدين المحلي والدولي ".

بطولة الملاكمة للمحترفين الملاكمة للمحترفين تركي آل الشيخ الاتحاد السعودي للملاكمة هيئة الترفيه السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

رسامة شمامسة جدد

الأنبا لوقا يرسم شمامسة جدد بكنيسة العذراء في جنيف

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

سنكسار 1 برمهات.. ذكرى استشهاد القديسين مقرونيوس وتكلا وألكسندروس الجندي

الأنبا فام

الأنبا فام يرسم 54 شماسًا جديدًا بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بنزلة عبيد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد