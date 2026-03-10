اليوم .. ختام تصفيات بطولة Road to the pyramids للملاكمة

تختتم، اليوم، الثلاثاء التصفيات المؤهلة لبطولة الملاكمة للمحترفين (Road to the pyramids) والتي تقام في مصر نهاية مايو المقبل تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل، وستكون تلك البطولة إحدي الجولات النزلات المحترفين التي تقام بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية.

وتشهد صالة ٢ بستاد القاهرة الدولي استضافت التصفيات المؤهلة لبطولة ملاكمة المحترفين ( Road to the pyramids ) والتي تقام خلال الفترة من ٨ الي ١٠ مارس الجاري .

ويشارك في التصفيات البطولة 31 هيئة رياضية، بمشاركة 62 لاعب ومن أبرز الهيئات المشاركة مشروع الموهبة للناشئين و والمؤسسات العسكرية وغيرها من الهيئات.

ومن المقرر أن يتواجد عدد من أبطال رياضة الملاكمة الأولمبيين ياتي في مقدمتهم الفنان محمد لطفي و البطل الاوليمبي محمد رضا وابطال العالم في الملاكمة بجانب حضور الشيخ سلطان آل الشيخ عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة السعودي و عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للملاكمة .

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "GEA" ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل قد شهد توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري من أجل زيادة الدور التنموي الذي يلعبه الاتحاد السعودي للملاكمة في تعزيز حضور رياضة الملاكمة إقليميًا ودوليًا، وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من الأبطال.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه «GEA»، قد علق عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك» على بروتوكول التعاون، قائلا: "شراكة جديدة بين الاتحاد السعودي للملاكمة والاتحاد المصري للملاكمة لتعزيز رياضة الملاكمة، وتمكين المواهب، على الصعيدين المحلي والدولي ".