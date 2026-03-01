أحمد العوضي: تدربت على الملاكمة من أجل علي كلاي.. خاص

كشف الفنان أحمد العوضي عن خضوعه لتدريبات على مشاهد مباريات الملاكمة لاتقانها بشكل جيد على الشاشة من خلال مسلسل “علي كلاي”.

وقال الفنان أحمد العوضي فى تصريح لـ “صدى البلد" إنه خضع لتدريبات مكثفة في الملاكمة ورياضات القتال، وليس بهدف الاستعراض، ولكن للوصول إلى مستوى احترافي وأراد أن يشعر المشاهد أن ما يراه مباريات حقيقية، وليس مجرد تمثيل، وهذا ما سعى لتحقيقه.

مسلسل علي كلاي

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد الفنان أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكما سابقا يعيش في حى حلوان الشعبى، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب توليه إدارة دار أيتام.

وتتشابك حياة «علي» مع العديد من الصراعات والمشكلات مع منافسيه وأعدائه، التى لا تقتصر على العمل والتجارة فقط، بل تمتد إلى صراعات عاطفية فى أجواء رومانسية، تضيف بعدًا إنسانيًا للأحداث.

مسلسل «على كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته إلى جانب أحمد العوضى كل من درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، يارا السكرى ، صفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، بسام رجب، إلى جانب عدد من الفنانين والوجوه الشابة.