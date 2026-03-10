افتتاحية متباينة للأسواق الخليجية اليوم الثلاثاء

شهدت الأسواق الخليجية تباينًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع مكاسب جماعية للأسواق المصرية والكويتية والقطرية، مقابل تراجع المؤشرات الإماراتية، فيما سجل السوق السعودية ارتفاعًا طفيفًا.

مصر

افتتحت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء بمكاسب جماعية، حيث تجاوز المؤشر الثلاثيني مستوى 47,100 نقطة، مدعومًا بأداء إيجابي لأسهم القطاعات القيادية.

الكويت

شهدت البورصة الكويتية مكاسب جماعية في بداية الجلسة، مع تجاوز المؤشر الأول مستويات 9,100 نقطة، مدفوعًا بارتفاع أسهم البنوك والمواد الأساسية.

السعودية

افتتح السوق السعودية تعاملاته في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر «تاسي» بنسبة 0.4%، وسط أداء إيجابي لأسهم الطاقة والبنوك.

قطر

ارتفعت بورصة قطر بنسبة 0.8% عند افتتاح جلسة الثلاثاء، مقتربة من مستويات 10,500 نقطة، بدعم من صعود أسهم القطاعات المالية والصناعية.

الإمارات

على النقيض، سجلت الأسواق الإماراتية خسائر جماعية، حيث تراجع مؤشر سوق دبي 1.3% إلى أقل من 5,700 نقطة، متأثرًا بضغط أسهم العقارات والطاقة.