الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
أصل الحكاية

زيادة مكافأة الكاف.. هل تتمكن الأندية المصرية من ربح نصف مليار جنيه؟

الأندية المصرية
الأندية المصرية
أحمد أيمن

تواصل الأندية المصرية حضورها القوي في البطولات الأفريقية خلال موسم 2025-2026، بعدما نجحت في العبور من دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لتصبح في موقف جيد للمنافسة على الألقاب القارية، إلى جانب الاستفادة من العوائد المالية الكبيرة التي أعلن عنها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤخرًا. 

وشهدت الفترة الأخيرة قرارًا من الاتحاد الأفريقي بزيادة قيمة الجوائز المالية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للأندية المشاركة وتحفيزها على المنافسة القوية. 

مكافأة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

بموجب الزيادة الجديدة، سيحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على 6 ملايين دولار، بزيادة تقارب 50% عن الجوائز السابقة، بينما تصل جائزة بطل كأس الكونفدرالية إلى 4 ملايين دولار بعد مضاعفتها تقريبًا. 

ويشارك في النسخة الحالية من البطولات الأفريقية أربعة أندية مصرية تأهلت إلى الأدوار الإقصائية، حيث يخوض الأهلي وبيراميدز منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما ينافس الزمالك والمصري في الدور نفسه من بطولة كأس الكونفدرالية. 

وتزداد فرص الأندية المصرية في تحقيق مكاسب مالية كبيرة حال استمرارها في المنافسة حتى المراحل النهائية. 

وتمكن الأهلي من بلوغ ربع نهائي دوري الأبطال بعد تجاوزه مرحلة المجموعات، ليواجه الترجي التونسي في مواجهة قوية من أجل التأهل إلى نصف النهائي. كما وصل بيراميدز إلى الدور ذاته، ويستعد لمواجهة الجيش الملكي المغربي في إطار سعيه لمواصلة مشواره نحو اللقب القاري.

أما في بطولة كأس الكونفدرالية، فيخوض الزمالك مواجهة أمام فريق أوتوهو الكونغولي ضمن منافسات ربع النهائي، بينما يلتقي المصري البورسعيدي مع شباب بلوزداد الجزائري في مواجهة صعبة يقود خلالها الفريق المدرب التونسي نبيل الكوكي.

ما مكافآت الأندية المصرية؟

ضمنت الأندية المصرية بالفعل الحصول على جزء من الجوائز المالية بعد وصولها إلى ربع النهائي، ففي دوري أبطال أفريقيا يحصل كل فريق شارك في الدور التمهيدي على 100 ألف دولار، بينما تبلغ جائزة الوصول إلى ربع النهائي 900 ألف دولار، ما يعني أن الأهلي وبيراميدز حصلا على مليون دولار لكل منهما حتى الآن. 

وفي كأس الكونفدرالية يحصل الفريق المتأهل لربع النهائي على 550 ألف دولار إضافة إلى 100 ألف دولار للمشاركة في الدور التمهيدي، ليصل إجمالي ما حصده الزمالك والمصري إلى نحو 650 ألف دولار لكل فريق. 

ومع استمرار المنافسة، قد ترتفع هذه العوائد بشكل كبير، إذ تصل مكافأة بطل دوري الأبطال إلى أكثر من 8 ملايين دولار عند احتساب الجوائز السابقة، بينما قد يصل الفائز بالكونفدرالية إلى نحو 3.4 ملايين دولار. 

وبذلك تبقى الأندية المصرية أمام فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز رياضي جديد، إلى جانب مكاسب مالية ضخمة قد تقترب قيمتها الإجمالية من نصف مليار جنيه مصري. 

مكافأة الكاف الأهلي الزمالك مكافأة دوري أبطال أفريقيا مكافأة الكونفدرالية

