الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن اليوم الاربعاء في الأسواق

دواجن بيضاء
آية الجارحي

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها في المزارع والأسواق، في ظل زيادة الطلب خلال شهر رمضان 2026.

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت موجة صعود ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد فترة من التراجع النسبي التي سجلتها السوق الشهر الماضي.

وسجل سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 106 جنيهات، بينما تراوح سعر البيع للمستهلك في الأسواق بين 115 و120 جنيهًا للكيلو.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء في المزارع والأسواق، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

 

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء 106 جنيهات في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 70 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 116 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 120 و125 جنيها.

كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 19و20 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 115 و125 جنيها.

سعر البانيه: بين 250 و280 جنيها.

سعر الكبد والقوانص: 150 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 70  و80 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 180 جنيهًا.

سعر البط: 160 ل 180 جنيهًا.

سعر الأرانب: 160 جنيهًا.

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن اليوم الدواجن البيضاء الدواجن الساسو البيض الكتكوت أسعار أجنحة الدواجن اليوم

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

احترس من تدخين السيجارة بعد الإفطار مباشرة .. اعرف تأثيرها على الجسم
ما هي جرثومة المعدة؟
تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي
الشموع من أكبر مصادر تلوث الهواء داخل المنزل
