تفعيل صافرات الإنذار في الأردن وسط تحليق مكثف لسلاح الطيران لتأمين سماء المملكة

قالت ربا الأغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمّان، إن الأردن اتخذ إجراءات احترازية لمواجهة التصعيد الإقليمي المستمر، موضحة أن صفارات الإنذار في المملكة تم تفعيلها أربع مرات اليوم، مع تحليق مكثف لطائرات سلاح الجو الأردني لتأمين الأجواء والتأكد من زوال أي تهديد محتمل.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مديرية الأمن العام تعاملت مع 234 بلاغًا عن سقوط شظايا وأجسام في مختلف المحافظات، لكنها لم تسجل أي إصابات أو أضرار مادية.

على الصعيد الدبلوماسي، قالت الأغا إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يقود حراكًا مكثفًا، شارك فيه أمس في اجتماع مع دول الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية، لبحث التصعيدات في المنطقة، محذرا الملك من اتساع دائرة التصعيد، مؤكدًا على ضرورة الحوار والدبلوماسية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة.

وأشار الملك عبد الله إلى دعم الأردن والدول الأوروبية للشعوب المتضررة من الاعتداءات الإيرانية، مؤكدًا موقف المملكة الثابت في دعم لبنان لحماية أمنه وسيادته، كما نوه إلى استغلال إسرائيل للتطورات الإقليمية في التضييق وإذكاء الصراع ضد الشعب الفلسطيني، خصوصًا مع حلول شهر رمضان.

