استجابة فورية.. نقل مواطن من سنجلف إلى مستشفى سرس الليان لتلقي الرعاية الطبية

وجه الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بسرعة التعامل مع حالة مواطن مسن يقيم بمفرده بقرية سنجلف – الثلاثة كباري التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

وعلى الفور تم التنسيق مع الإدارة الصحية بالباجور، حيث تم التوجه للحالة ونقل المواطن إلى مستشفى سرس الليان العام بواسطة الجهات المختصة، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليه من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، تمهيدًا لبدء خطة العلاج المناسبة وفقًا لحالته الصحية.

ويخضع المريض حاليًا للفحوصات الطبية اللازمة داخل المستشفى، مع متابعة حالته الصحية بشكل دقيق من قبل الأطباء المختصين، لضمان تقديم الرعاية الطبية الكاملة له.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن المديرية تتعامل بجدية وسرعة مع أي بلاغات أو مناشدات إنسانية تتعلق بصحة المواطنين، مشددًا على أن تقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية يأتي على رأس أولويات العمل الصحي بالمحافظة، مع استمرار متابعة الحالة حتى استقرارها وتلقيها العلاج المناسب.