لجنة لاختيار القيادات لاختيار مدير عام إدارة التعليم العام بدمياط

ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مدير عام إدارة التعليم العام بمديرية التربية والتعليم.

جاءت اللجنة بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة و و الأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالمحافظة و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و فتحية الديب مدير مديرية التنظيم والإدارة ومن جامعة دمياط والدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والدكتورة أمانى عوض عميد كلية التربية.

أجرى المحافظ، وأعضاء اللجنة المقابلات مع المتقدمين ، و فتح باب المناقشات معهم حول عدد من الموضوعات أبرزها مقترحاتهم لتطوير العمل والمهارات الشخصية و آلية إدارة الأزمة وحل المشكلات و إتخاذ القرار السليم ، كما تم فحص أوراقهم لاختيار الأكثر والأنسب لإنجاز المهام ، وذلك وفقًا لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مُسبقاً.

وأكد " محافظ دمياط " أنه يتم اختيار أفضل العناصر لشغل الوظائف لدعم رؤية المحافظة نحو ضخ دماء جديدة ، بالوظائف القيادية ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير منظومة العمل وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.