شبه بعض.. الفرق بين الكدمات والأورام الدموية



تعد الكدمات والأورام الدموية من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار ولكن لكل منهما علاج خاص لذا من المهم معرفة الفرق بينهما.

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث نكشف لكم الفرق بين الكدمات والأورام الدموية.

علامات الكدمات

يتغير الجلد عند الإصابة بالكدمات و هي علامة على الجلد ناتجة عن تسرب كميات صغيرة من الدم من الأوعية الدموية الصغيرة المتضررة، مثل الشعيرات الدموية ويُشار إلى الكدمة أيضاً باسم التكدمة أو الرضوض .

أما تلك التي تكون تحت سطح الجلد فعادةً ما تكون ظاهرة للعيان، وتشمل خصائصها ما يلي:

تغير لون الجلد إلى الأزرق والأسود ويتحول إلى اللون الأصفر أو الأخضر أو البني الفاتح في غضون خمسة إلى عشرة أيام.

شكل مسطح، على الرغم من احتمال وجود تورم طفيف

رقة الملمس

قد تتشكل الكدمات في الأنسجة العميقة، بما في ذلك العضلات والعظام ورغم أنك لن تراها، إلا أنك ستشعر بالألم والوجع في منطقة الإصابة.

تلتئم الكدمات عادةً من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين ونادراً ما تُسبب مضاعفات خطيرة، ولكن قد يحدث ذلك في حال وجود إصابات أخرى و على سبيل المثال، قد تُسبب كدمة العين الناتجة عن إصابة في الوجه مشاكل في الرؤية .

أعراض الأورام الدموية

الأورام الدموية هي نزيف كبير غالباً ما يشمل أوعية دموية كبيرة، في حالة الورم الدموي:

سيتجمع الدم المتسرب ويتخثر ، أو يشكل كتلًا من الدم.

قد يتسبب ذلك في حدوث كتلة صلبة ومؤلمة أو مؤلمة.

على مستوى الجلد، قد يبدو ككتلة حمراء أو سوداء أو زرقاء وسيتغير لون الجلد في النهاية إلى الأصفر أو البني.

قد تتشكل الأورام الدموية في أعماق الجسم، كما في العضلات أو داخل أو حول الأعضاء الداخلية كما يمكن أن تتشكل تحت الجلد، على فروة الرأس أو الأنف أو الأذنين أو تحت أظافر القدم أو اليد.

تختلف مدة شفاء الورم الدموي من تلقاء نفسه وتتراوح مدة الشفاء من أسابيع إلى شهور.