قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

شبه بعض.. الفرق بين الكدمات والأورام الدموية

الفرق بين الكدمات والأورام الدموية
الفرق بين الكدمات والأورام الدموية


تعد الكدمات والأورام الدموية من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار ولكن لكل منهما علاج خاص لذا من المهم معرفة الفرق بينهما.

ووفقا لما جاء في موقع فري ويل هيلث نكشف لكم الفرق بين الكدمات والأورام الدموية.

علامات الكدمات 

يتغير الجلد عند الإصابة بالكدمات و هي علامة على الجلد ناتجة عن تسرب كميات صغيرة من الدم من الأوعية الدموية الصغيرة المتضررة، مثل الشعيرات الدموية ويُشار إلى الكدمة أيضاً باسم التكدمة أو الرضوض .

أما تلك التي تكون تحت سطح الجلد فعادةً ما تكون ظاهرة للعيان، وتشمل خصائصها ما يلي:

تغير لون الجلد إلى الأزرق والأسود ويتحول إلى اللون الأصفر أو الأخضر أو البني الفاتح في غضون خمسة إلى عشرة أيام.
شكل مسطح، على الرغم من احتمال وجود تورم طفيف
رقة الملمس
قد تتشكل الكدمات في الأنسجة العميقة، بما في ذلك العضلات والعظام ورغم أنك لن تراها، إلا أنك ستشعر بالألم والوجع في منطقة الإصابة.

تلتئم الكدمات عادةً من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين ونادراً ما تُسبب مضاعفات خطيرة، ولكن قد يحدث ذلك في حال وجود إصابات أخرى و على سبيل المثال، قد تُسبب كدمة العين الناتجة عن إصابة في الوجه مشاكل في الرؤية .

 

أعراض الأورام الدموية 

الأورام الدموية هي نزيف كبير غالباً ما يشمل أوعية دموية كبيرة، في حالة الورم الدموي:

سيتجمع الدم المتسرب ويتخثر ، أو يشكل كتلًا من الدم.

قد يتسبب ذلك في حدوث كتلة صلبة ومؤلمة أو مؤلمة.
على مستوى الجلد، قد يبدو ككتلة حمراء أو سوداء أو زرقاء وسيتغير لون الجلد في النهاية إلى الأصفر أو البني.

قد تتشكل الأورام الدموية في أعماق الجسم، كما في العضلات أو داخل أو حول الأعضاء الداخلية كما يمكن أن تتشكل تحت الجلد، على فروة الرأس أو الأنف أو الأذنين أو تحت أظافر القدم أو اليد.

تختلف مدة شفاء الورم الدموي من تلقاء نفسه وتتراوح مدة الشفاء من أسابيع إلى شهور.

كدمات أورام دموية الفرق بين الكدمات والأورام الدموية اعراض الأورام الدموية الكدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يستمع لمطالب واحتياجات أهالي سمسطا

رانيا شرعان

في يومها العربي.. المكتبات العربية منارات للمعرفة وجسور تربط التراث بالمستقبل

الفاريز

الفاريز يقطع الشائعات ويجيب على السؤال المتكرر : هل ينتقل الى برشلونة الصيف المقبل ؟

بالصور

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

هدى الاتربي
هدى الاتربي
هدى الاتربي

ارتفاع سعر بنزين 98 في السعودية.. تفاصيل ‏

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
أرامكو السعودية

ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية
ميريهان حسين باطلالتها الرمضانية

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد