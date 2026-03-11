رزان جمال: مشكلة عدم زواجي في العرسان.. ونفسي أغني مع شيرين

حلت الفنانة اللبنانية رزان جمال، ضحية اليوم في برنامج رامز ليفل الوحش، والذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر قناة ام بي سي مصر.

حلاوتها متلاقيهاش عند البقال ومنورة القارة والأجواء الحارة.. رامز جلال يقدم الفنانة اللبنانية رزان جمال



قدم الفنان رامز جلال خلال برنامج “رامز ليفل الوحش”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، الفنانة اللبنانية رزان جمال قائلا “حلاوتها متلقيهاش عند البقال واللي منورة القارة والأجواء الحارة”





رزان جمال تفاجئ رامز جلال: لو أنت مش هتعمل حاجة أنا موافقة أتجوزك

توافقي تتجوزيني؟

توافقي تتجوزيني؟

لتجيب الفنانة اللبنانية، قائلة “لو انت مش هتعمل حاجة انا موافقة اتجوزك

المشكلة في العرسان وأنا والله العظيم عايزة أتجوز.. رزان جمال تكشف سبب عدم زواجها



متجوزتيش ليه لحد دلوقني عشان المشكلة فيكي ولا في العرسان؟

لتجيب الفنانة اللبنانية، قائلة “المشكلة في العرسان والله العظيم عايزة اتجوز”.

رزان جمال: أرغب في العمل مع الفنان محمد رمضان.. وفيلم الأسد سيجمعني معه

تشتغلي مع كريم عبد العزيز ولا محمد رمضان؟

لتجيب الفنانة اللبنانية، قائلة “هاختار اشتغل رمضان عشان بنشتغل على فيلم الأسد”.



رزان جمال تكشف لـ رامز جلال: «نفسي أغنّي مع شيرين»

انتي عملتي دويتو مع محمود العسيلي نفسك تغني مع مين تاني؟

لتجيب الفنانة اللبنانية، قائلة “نفسي أغني مع شيرين".

إصابة رزان جمال في ذراعها بمنطقة الكوع خلال مقلب برنامج رامز ليفل الوحش



أصيبت الفنانة اللبنانية رزان جمال في ذراعها بمنطقة “الكوع”، خلال مقلب برنامج "رامز ليفل الوحش"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”.



ويُعد برنامج رامز ليفل الوحش أحد أبرز البرامج الترفيهية خلال موسم رمضان، حيث يستضيف فى كل حلقة عددًا من نجوم الفن والرياضة والإعلام، الذين يتعرضون لمواقف مفاجئة ضمن قالب من المقالب المعتادة التى يقدمها رامز جلال فى برامجه السنوية.

كما أن من بين أبرز الضيوف الذين ظهروا أو من المقرر ظهورهم خلال حلقات الموسم الحالى من البرنامج: غادة عبدالرازق، وأحمد السقا، وغادة عادل، ولقاء الخميسى، وسماح أنور، وحمو بيكا، ويارا السكرى، ودينا، ومصطفى غريب، وكارولين عزمى، وأسماء جلال، وهنا الزاهد، وعمرو الدرديرى، ومروان عطية، إلى جانب عدد آخر من الشخصيات العامة.