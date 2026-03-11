محافظ الإسكندرية يكرّم الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في أوائل الطلبة

قام المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكريم الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للثانوية العامة للمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتورة نجلاء سليم وكيل المديرية، وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام، إلى جانب مشرفي المسابقة ومديري المدارس التابع لها الطلاب الفائزون وأولياء أمورهم.

وخلال التكريم، أعرب محافظ الإسكندرية عن فخره واعتزازه بتفوق أبناء المحافظة وتحقيقهم هذا الإنجاز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية وباكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمتميزين، باعتبارهم نواة بناء المستقبل.

هذا وقد أُقيمت فعاليات وتصفيات المسابقة خلال الفترة من 3 فبراير 2026 حتى 14 فبراير 2026 بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والتربوية بالعجوزة، وذلك بتنظيم وإشراف الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع المركز القومي للامتحانات، وبالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

وضمت قائمة الطلاب المكرّمين:

زياد عبد الحميد شعبان – مدرسة د. الحسن عباس الرسمية لغات (إدارة برج العرب التعليمية)،

عمار وليد محمد إسماعيل – مدرسة زهران بنين الرسمية المتميزة لغات (إدارة شرق التعليمية)،

عبد الرحمن عادل زكريا سالم – مدرسة المحمودية الرسمية لغات (إدارة وسط التعليمية)،

كريم محمد مصطفى عبد الله – مدرسة المحمودية الرسمية لغات (إدارة وسط التعليمية)،

فرح بسيوني السيد – مدرسة أرض رولان الرسمية المتميزة لغات (إدارة المنتزه التعليمية)،

عبير محمد حسين – مدرسة النجار الرسمية المتميزة لغات (إدارة شرق التعليمية).

وأكد المهندس أيمن عطية حرص المحافظة على استمرار دعم النماذج المتميزة من الطلاب وتشجيعهم على مواصلة التفوق العلمي، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة وبناء مستقبل أفضل للوطن.