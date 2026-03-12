قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكمة قائد في إقليم مضطرب.. أبو العينين: نقف داعمين للرئيس السيسي في مواجهة تداعيات الحروب
الدفاع المدني البحريني يواصل مكافحة حريق بخزانات وقود بمحافظة المحرق
ترامب: دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل ولن نغادر حتى إنجاز المهمة
تقييم استخباراتي أمريكي: النظام في إيران لا يواجه خطر الانهيار قريباً
الغندور يعلق على ضربات جزاء مباراة إنبي والزمالك.. تفاصيل
منعهم من السير أعلى الرصيف.. القبض على عاطلين تعديا على فرد بالمرور بجسر السويس
السيطرة على حريق في مبنى سكني بإمارة دبي إثر سقوط مسيّرة
دعاء يوم 22 رمضان .. ردّده واغتنم نفحات العشر الأواخر
وزير التعليم العالي: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العابر للحدود
عيار 18 يستقر عند 6385 جنيها اليوم 12-3-2026
محمود البنا: إنبي استحق الحصول على ركلتي جزاء أمام الزمالك في الدوري
سامي نصر الله: اجتماع الرئيس السيسي مع مدبولي ووزير البترول يعكس حرص الدولة على زيادة الإنتاج وضبط أسعار الوقود
كارولين عزمي: هجوم لجان الإخوان على دوري في «رأس الأفعى» لم يُرهبني.. رسائل عبيطة وما خوفتنيش

كارولين عزمي
كارولين عزمي
محمد البدوي

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن تفاصيل الرسائل والتعليقات التي تلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في مسلسل رأس الأفعى، موضحة أن ما حدث كان عبارة عن هجوم وتعليقات سلبية وليس تهديدات حقيقية كما أُشيع.

وأوضحت عزمي خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أنها تلقت العديد من الرسائل والتعليقات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمها شخصية «نورا» في المسلسل.

لجان تابعة لجماعة الإخوان

وأكدت أن أغلب هذه الرسائل جاءت من حسابات مرتبطة بما وصفته بلجان تابعة لجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن محتواها كان مجرد تعليقات سلبية ومحاولات للهجوم عليها بسبب الدور الذي قدمته في العمل.

مرحلة التهديد الحقيقي

وقالت كارولين عزمي إن الأمر لم يصل إلى مرحلة التهديد الحقيقي، موضحة: «اللي وصلني ما كانش تهديدات مباشرة، لكن كان كلام كتير من لجان الإخوان، وكلام عبيط بصراحة وما خوّفنيش خالص».

وأضافت أن هذه الرسائل كانت تصل إليها بشكل متكرر سواء من خلال التعليقات أو الرسائل الخاصة على حساباتها الشخصية، لكنها لم تمنحها اهتمامًا كبيرًا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بهدوء ولم تنشغل بالرد عليها.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات لم تؤثر عليها نفسيًا، بل جعلتها تشعر بأن الدور الذي قدمته في المسلسل ترك تأثيرًا لدى البعض، قائلة إن الأمر بالنسبة لها كان مجرد ردود فعل طبيعية على شخصية درامية أثارت الجدل.

وشددت الفنانة كارولين عزمي في ختام حديثها على أنها تركز دائمًا على عملها الفني وتقديم أدوار مميزة للجمهور، مؤكدة أن مثل هذه التعليقات لن تعطل مسيرتها الفنية أو تؤثر على اختياراتها في المستقبل.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

