كارولين عزمي: هجوم لجان الإخوان على دوري في «رأس الأفعى» لم يُرهبني.. رسائل عبيطة وما خوفتنيش

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن تفاصيل الرسائل والتعليقات التي تلقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في مسلسل رأس الأفعى، موضحة أن ما حدث كان عبارة عن هجوم وتعليقات سلبية وليس تهديدات حقيقية كما أُشيع.

وأوضحت عزمي خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أنها تلقت العديد من الرسائل والتعليقات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقديمها شخصية «نورا» في المسلسل.

لجان تابعة لجماعة الإخوان

وأكدت أن أغلب هذه الرسائل جاءت من حسابات مرتبطة بما وصفته بلجان تابعة لجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن محتواها كان مجرد تعليقات سلبية ومحاولات للهجوم عليها بسبب الدور الذي قدمته في العمل.

مرحلة التهديد الحقيقي

وقالت كارولين عزمي إن الأمر لم يصل إلى مرحلة التهديد الحقيقي، موضحة: «اللي وصلني ما كانش تهديدات مباشرة، لكن كان كلام كتير من لجان الإخوان، وكلام عبيط بصراحة وما خوّفنيش خالص».

وأضافت أن هذه الرسائل كانت تصل إليها بشكل متكرر سواء من خلال التعليقات أو الرسائل الخاصة على حساباتها الشخصية، لكنها لم تمنحها اهتمامًا كبيرًا، مؤكدة أنها تعاملت مع الأمر بهدوء ولم تنشغل بالرد عليها.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات لم تؤثر عليها نفسيًا، بل جعلتها تشعر بأن الدور الذي قدمته في المسلسل ترك تأثيرًا لدى البعض، قائلة إن الأمر بالنسبة لها كان مجرد ردود فعل طبيعية على شخصية درامية أثارت الجدل.

وشددت الفنانة كارولين عزمي في ختام حديثها على أنها تركز دائمًا على عملها الفني وتقديم أدوار مميزة للجمهور، مؤكدة أن مثل هذه التعليقات لن تعطل مسيرتها الفنية أو تؤثر على اختياراتها في المستقبل.