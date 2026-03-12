قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإيراني يعلن قصف مقر الشاباك داخل الأراضي المحتلة
السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية وأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الأسبوع الأخير من رمضان
سماع دوي انفجارات قوية في وسط دبي
المخابرات الأمريكية: القيادة الإيرانية لا تزال متماسكة وغير معرضة لخطر الانهيار
«آير نيوزيلندا» : إلغاء 1100 رحلة خلال الشهرين المقبلين بسبب حرب إيران
التعليم تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. قريباً
«صحة الاحتلال»؛ نقل 179 إسرائيليًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة
«تحية بشأن مشهد عظيم».. محمود عبد الشكور: «عرض وطلب» مسلسل مهم جدًا وخطير
80 مليون برميل.. اليابان تلجأ لاحتياطاتها النفطية الاستراتيجية
المعهد القومي للاتصالات يعلن منحة "شباب مصر الرقمية" للتوظيف
أسعار النفط تقفز من جديد خلال تعاملات اليوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بمواصفات احترافية.. شاومي تغزو الأسواق بأحدث كمبيوتر محمول لها Xiaomi Book Pro 14

لمياء الياسين

بدأت شركة شاومي بالترويج لجهاز الكمبيوتر المحمول الجديد الخاص بها لإطلاقه في الصين، والذي يحمل اسم Xiaomi Book Pro 14.

 وهو أول جهاز كمبيوتر محمول يحمل علامة شاومي التجارية منذ ثلاث سنوات، منذ إطلاق Xiaomi Book 14 في عام 2023 .

بحسب الصور التشويقية التي نشرتها الشركة، سيتوفر الكمبيوتر المحمول بثلاثة ألوان هما الأزرق  الفاتح، والأبيض، والرمادي ومن المتوقع أن يأتي الكمبيوتر المحمول بتصميم معدني أنيق ونحيف

يستخدم جهاز Book Pro 14 هيكلاً أحادي القطعة مصنوعاً من سبائك المغنيسيوم المصبوبة، مع غطاء سفلي من ألياف الكربون عالية المتانة.

 كما أفادت شاومي بترقية لوحة دعم لوحة المفاتيح إلى هيكل أخف وزناً مصنوع من سبائك التيتانيوم. كل هذا يساهم في وزن منخفض بشكل ملحوظ يبلغ 1.08 كجم فقط.

جهاز Book Pro 14

أما بالنسبة للأداء، فقد أكدت شاومي أن الكمبيوتر المحمول سيحتوي على أحدث معالج Intel Core Ultra X7 358H. وللحفاظ على كفاءة تشغيل هذا المعالج، أضافت الشركة وحدة تبريد كبيرة بتقنية غرفة البخار بمساحة 10000 مم²، بالإضافة إلى مروحة صامتة عالية السرعة ونظام تدفق هواء ثلاثي الأبعاد. وتزعم شاومي أن هذا الإعداد يسمح للكمبيوتر المحمول بالعمل بكفاءة تصل إلى 50 واط.

جهاز Xiaomi Book Pro 14 

 كشف تقرير سابق عن بعض التفاصيل الإضافية حول الجهاز. سيأتي جهاز Xiaomi Book Pro 14 بشاشة مقاس 14 بوصة ويزن حوالي كيلوجرام واحد وسيُطرح بمعالج Intel Core Ultra 5 325 الأقل قوة، إلى جانب معالج Core Ultra X7 وقد تشمل خيارات الذاكرة تكوينًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 24 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، وتكوينًا آخر بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 جيجابايت مقترنة بنفس محرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) بسعة 1 تيرابايت.

