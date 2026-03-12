%6,8 ارتفاعا في قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الخميس المــوافق 12 / 3 / 2026 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4,9 مليــار دولار خـــلال شهر ديسمبر 2025 مقابــل 4,4 مليــار دولار لنفـس الشهـر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفاع قدرها 12,2 ٪.



• ومن أهم مؤشرات النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2025:

الصادرات



ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 6,8٪ حيـث بلغـت 4,6 مليـار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2025 مقابــل 4,3 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:

(ملابس جاهزة بنسبة 19,3 ٪، فواكة طازجــة بنسبه 23,8٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 14,9٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 0,2٪).



بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( منتجات البترول بنسبــة 11,2% ، أسمدة بنسبــة 35,5 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبـة 19,0 % ، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبه 56,5 %).



الـواردات



ارتفعت قيمة الواردات بنسبـة 9,6٪ حيـث بلغت 9,5 مليار دولار خـلال شهـر ديسمبر 2025 مقابـــل 8,7 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـــة واردات بعض السـلع وأهمهـــا:

( الغاز الطبيعى بنسبة 54,4 %، منتجات البترول بنسبــة 15,6 %، مواد أولية من حديد او صلب بنسبة 1,5 %، قمح بنسبــة 50,0 %).

بينما انخفضت قيمـة واردات بعض السلــع خلال شهر ديسمبر 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: (سيارات ركوب بنسبة 26,8 %، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 18,7 %، زيوت مكررة بنسبـة 4,6 ٪، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو اصطناعية بنسبة 6,8 %).