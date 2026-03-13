قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقـ.تل ضابط فرنسي وإصابة آخرين جراء هجوم في أربيل بالعراق
السكك الحديدية تطلق قطارات إضافية خلال عطلة عيد الفطر| المواعيد كاملة
مميزات تنفردت بها محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية| تفاصيل
دعاء ليلة القدر والجمعة الأخيرة من رمضان.. أدعية من المصحف للزواج والرزق
عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية
مقـ.تل شخص اقتحم كنيسا يهوديا بشاحنة في ميشيجن الأمريكية
فصائل مسلحة عراقية تتبني إسقاط الطائرة الأمريكية للتزود بالوقود
السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيّرات إيرانية اخترقت مجالها الجوي
إصابة سفينة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن
وول ستريت جورنال: إسرائيل تعتمد على جواسيس داخل إيران لتحديد أهداف هجماتها
4 ركعات فى آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح
الاتحاد الإيراني يرد على تصريحات ترامب بشأن المشاركة في مونديال 2026
توك شو

خالد أبو بكر: لا نية للترشح لأي منصب عام أو نقابي.. المحاماة حياتي والإعلام مُتعب

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
هاني حسين

نفى الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر بشكل قاطع إمكانية ترشحه لأي مناصب عامة أو نقابية، وعلى رأسها منصب نقيب المحامين، مؤكداً أنه حسم هذا القرار منذ فترة طويلة وأعلنه مراراً وتكراراً، وشدد على أن المحاماة تمثل 99% من حياته واهتماماته، بينما يرى في الإعلام مساحة شغف فقط يعبّر من خلالها عن آرائه وقناعاته الشخصية بحرية كاملة.

وأوضح خالد أبو بكر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه لا يسعى من ظهوره الإعلامي إلى تحقيق مكاسب مادية أو أهداف سياسية، مشيراً إلى أن العمل العام لا يستهويه على الإطلاق، ولن يغير رأيه في هذا الشأن حتى آخر يوم في حياته.

وأكد خالد أبو بكر أن المحامي الناجح يجب ألا يسمح لأي مؤثرات خارجية بأن تطغى على عمله الأساسي، معترفاً بأن نقطة ضعفه الوحيدة هي الإعلام، ليس من حيث استنزاف الوقت كونه شخصاً شديد التنظيم، وإنما من ناحية الضغط العصبي، وأشار إلى أن المحاماة والإعلام مهنتان تتطلبان جهداً فكرياً وذهنياً كبيراً، وأن الانفعالات والتوترات المرتبطة بالقضايا الإعلامية قد تنعكس أحياناً على أعصابه، ما يشكل عبئاً إضافياً على عمله داخل مكتب المحاماة.

خالد أبو بكر المحاماة اخبار التوك شو مصر حبر سري

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

صورة أرشيفية

استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه بعد موجة ارتفاعات

سعر أسطوانة الغاز

بعد تحريك الوقود.. سعر أسطوانة الغاز اليوم الخميس 12 مارس 2026 في المستودعات

إف-15

ضربة مدوية.. الحرس الثوري الإيراني يسقط مقاتلة أمريكية من طراز إف -15

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

هجرة الإنسان الأول

قبل 2 مليون سنة.. كيف كانت هجرة الإنسان الأول خارج أفريقيا؟

القمر

أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

بالصور

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

