في ختام تعاملات الأسبوع.. اللون الأحمر يغلب على أسواق المال العربية

أسواق المال العربية اليوم الخميس

- مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعا

-البورصة المصرية تخسر 3 مليار جنيه

-مؤشر بورصة قطر يغلق منخفضا

سيطر اللون الأحمر على أسواق المال العربية ختام تعاملات الأسبوع الجاري، مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران، والتي اندلعت 28 فبراير الماضي.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الخميس 12 مارس 2026، إذ بورصات السعودية، مصر، البحرين، قطر، والكويت فيما ارتفعت العُمانية،الأردنية والتونسية.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 7739.43 نقطة مرتفعا بـ 32 نقطة وبنسبة 0.42% مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 7707.38 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 73 مليونا و323 ألفا و694 ريالا عمانيا مرتفعة بنسبة 23.4 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول وهي التي بلغت 59 مليونا و435 ألفا و657 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.331% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 37.23 مليار ريال عماني.

بورصة تونس

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.51%، ليصل إلى(15499.14 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة20.590 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار أسهم16 شركة على ثبات.

بورصة عمَّان

أنهي مؤشر بورصة عمَّان العام تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع، مرتفعًا 0.15 %، ليصل إلى مستوى 3,658.46 نقطة، رابحاً 5.34 نقطة عن مستوياته جلسة أمس الأربعاء.

وفيما يخض نشاط التداولات، ارتفع حجم التداولات اليوم إلى 1.69 مليون سهم مقابل 1.66 مليون سهم بجلسة أمس أمس الأربعاء، بينما تراجعت قيمة التداولات إلى 5.03 مليون دينار، مقابل 5.1 مليون دينار بالجلسة السابقة.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 91.31 نقطة، أي بنسبة 0.86 %، ليصل إلى مستوى 10485.94 نقطة.

وخلال الجلسة تم تداول 151 مليونا و258 ألفا و67 سهما، بقيمة 402 مليون و732 ألفا و676.878 ريال، عبر تنفيذ 22291 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، فيما انخفضت أسهم 40 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و308 ملايين و827 ألفا و167.474 ريال، مقابل 626 مليارا و908 ملايين و651 ألفا و91.118 ريال، في الجلسة السابقة.

البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 3 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 3.277 تريليونات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 117.4 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.7 مليارات جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 46790.96 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.53% ليبلغ 12703.59 نقاط، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.42% ليبلغ مستوى 17787.26 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بمقدار 48.73 نقطة، ليصل إلى مستوى 10893.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 132.47 نقطة، ليصل إلى مستوى 22370.40 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.9 مليون سهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 32.56 نقطة بنسبة بلغت 0.38 % ليبلغ مستوى 8609.12 نقطة وتم تداول 168.6 مليون سهم عبر 15786 صفقة نقدية بقيمة 56 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 7.92 نقطة بنسبة بلغت 0.10 % ليبلغ مستوى 7998.28 نقطة من خلال تداول 72.8 مليون سهم عبر 6992 صفقة نقدية بقيمة 11.4 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول بواقع 42.99 نقطة بنسبة 0.47% ليبلغ مستوى 9185.42 نقطة من خلال تداول 95.8 مليون سهم عبر 8794 صفقة بقيمة 44.5 مليون دينار.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) بواقع 46.95 نقطة وبنسبة 0.57% ليبلغ مستوى 8257.02 نقطة من خلال تداول 64.3 مليون سهم عبر 5858 صفقة نقدية بقيمة 10.2 مليون دينار.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم على انخفاض بواقع 4.75 نقاط، ليصل إلى مستوى 1,948.34 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع المال، وقطاع الصناعات، وقطاع العقارات.

وتراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 6.70 نقاط، لينهي تداولاته عند مستوى 975.29 نقطة.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة خلال الجلسة 416.195 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 125.713 ألف دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 61 صفقة.