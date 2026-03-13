خبير: ارتفاع أسعار النفط إلى 101 دولار يؤثر على الاقتصاد العالمي

قال نيقولا الفرزلي مدير المركز الأوروبي، إنّ أسعار النفط ارتفعت مؤخراً إلى مستوى 101 دولاراً لبرميل برنت، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع يشكل مؤشراً هاماً لتأثيراته الاقتصادية المحتملة على الولايات المتحدة، وبشكل أكبر على بريطانيا وأوروبا والصين.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أسعار الطاقة العالمية تؤثر على الاقتصاد الأمريكي خاصة على الطبقة الوسطى والعمال في الولايات مثل أوكلاهوما وبنسيلفانيا وإلينوي وميشيجان، وهي نفس الولايات التي تشكل قاعدة انتخابية هامة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابع، أن الفرق بين المعركة الحالية وما عرف بحرب الخليج الأولى والثانية يكمن في أن الولايات المتحدة اليوم تمتلك إنتاجاً نفطياً وغازياً كبيراً يجعلها أقل اعتماداً على واردات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن التسعير الدولي للنفط والغاز يجعل الاقتصاد الأمريكي والعالمي عرضة لتقلبات أسعار الطاقة، ما يضع ضغوطاً على الحكومة الأمريكية رغم قدراتها الإنتاجية الكبيرة.

وأشار مدير المركز الأوروبي إلى أن النظام الإيراني لا يزال مستمراً في السيطرة على البلاد رغم الضربات اليومية للطيران الحربي الإسرائيلي والأمريكي.

ولفت إلى أن هذه السيطرة جعلت ترامب في موقف صعب، خاصة مع اقتراب الانتخابات التشريعية الأمريكية خلال 5 أشهر، حيث لم يكن يتوقع أن تتمكن إيران من امتصاص الضغوط والرد على التصعيد العسكري بشكل مستمر.