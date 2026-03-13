قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لمدة شهر.. بدء الغلق الكلي بشارع 26 يوليو اتجاه كوبري 15 مايو

ارشيفية
ندى سويفى

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة الغلق الكلي بشارع 26 يوليو اتجاه كوبري 15 مايو لمدة شهر لتنفيذ أعمال محطة مونوريل وادي النيل. 

وأعلن مرور الجيزة أنه في اطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – 6 أكتوبر)، والقيام بأعمال رفع كمرات خرسانية ضمن أعمال محطة مونوريل وادي النيل، وذلك بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان اتجاه كوبري 15 مايو أن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بشارع 26 يوليو في الاتجاه القادم من ميدان لبنان اتجاه كوبري 15 مايو وذلك لمدة شهر ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 13 / 3 / 2026 وحتى صباح يوم السبت الموافق 11 / 4 / 2026، على أن تكون الأعمال يوميًا من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.


وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية:


المسار البديل:


حركة المركبات القادمة من ميدان لبنان وترغب في استكمال السير اتجاه كوبري 15 مايو تقوم بالدخول يسارًا إلى مسار التحويلة داخل محطة مونوريل وادي النيل، ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الأصلي بعد تجاوز منطقة الأعمال.


ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، وذلك لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة مونوريل محطة مونوريل وادي النيل التحويلة المرورية شارع 26 يوليو مونوريل وادي النيل الغلق الكلي بشارع 26 يوليو

بالصور

