70 ألف جنيه للفائزين.. جامعة القاهرة تفتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لأفضل دراسات نظرية وتطبيقية لخدمة مصر لعام 2026، وإتاحتها لشباب الباحثين في مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية في مصر، وذلك تحت عنوان: " بناء الإنسان المصري في ظل مفاهيم الوعي الوطني وترسيخ الهوية".

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن مسابقة الفنجرى البحثية التى ينظمها قطاع خدمة المجتمع تهدف إلى تشجيع البحوث التطبيقية والنظرية، وذلك فى محاولة للتصدى لمشكلات وقضايا مجتمعية تنموية فى المجتمع المصري، وهى مسابقة مفتوحة ومتاحة أمام جميع الباحثين بمصر من مختلف الأعمار والجهات.

وأكد رئيس الجامعة على أن المسابقة فرصة مهمة للباحثين لتقديم دراسات وأفكار تسهم في بناء الإنسان المصري وتعزيز الوعي الوطني، لافتا إلى أن تعزيز الوعي الوطني وترسيخ الهوية المصرية ركيزة أساسية في بناء الإنسان القادر على صون الوطن والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسين رفعت، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن نهاية أغسطس القادم هو آخر موعد لتقديم الأبحاث المشاركة ، ويتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز بعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن اللجنة قد حددت جوائز المسابقة بقيمة إجمالية بلغت 70 ألف جنيه للفائزين، بواقع 13 جائزة مقسمة على النحو التالى: 3 جوائز أصلية وهي 25 ألف جنيه للمركز الأول، و15 ألف جنيه للمركز الثاني، و10 آلاف جنيه للمركز الثالث، بالإضافة إلى 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب قيمة كل منها 2000 جنيه، وأن اللجنة العليا للوقف حددت عدة شروط للمسابقة وهي: ألا يكون المُتقدم للمسابقة قد حصل على إحدى جوائز الوقف الثلاث الأولى خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن يكون البحث وافيًا ومتميزًا ويتضمن إضافات جديدة وينتهي لتوصيات محددة وحلول علمية يمكن الأخذ بها وتنفيذها للنهوض بمصر ومعالجة مشكلاتها، وألا يقل عدد صفحات البحث عن خمسين صفحة ولا يتجاوز مائة صفحة باللغة العربية ويجوز تقديم ملخص لا يتعدي صفحتين باللغة الإنجليزية، وأن يكون البحث قد تم اعداده خصيصًا للاشتراك في المسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخري، ويُقدم البحث من ثلاث نسخ مصحوبة بثلاث ملخصات للبحث علي CDلاتقل عن عشر صفحات ولا تزيد على عشرين صفحة، وذلك بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبني القبة بجامعة القاهرة.

جدير بالذكر أن مسابقة «وقف الفنجري» لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات وغيرها.