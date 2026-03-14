التشكيل المتوقع لـ المصري في مواجهة شباب بلوزداد

يستعد فريق المصري لخوض مباراة شباب بلوزداد مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية
واستقر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري علي تشكيل الفريق وجاء كالتالي :
حراسة المرمي: عصام ثروت
خط الدفاع: كريم العراقي، عبد الوهاب نادر، مصطفى العش ، عمرو سعداوي
خط الوسط: بونور موجيشا ، محمد مخلوف،أحمد القرموطي، مصطفى زيدان ، كريم بامبو
خط الهجوم: محمد الشامي.
وتنطلق مباراة المصري وشباب بلوزداد الجزائري اليوم السبت في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد السويس الجديد
وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي4