صراع الصدارة والمربع الذهبي يشتعل في الجولة 30 من البريميرليج.. آرسنال يطارد اللقب والسيتي يبحث عن التعويض

تتجه الأنظار إلى مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز التي تحمل الكثير من الصراعات المثيرة سواء في قمة جدول الترتيب أو في سباق المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية إلى جانب معركة الهروب من شبح الهبوط.

وتشهد الجولة عدة مباريات قوية يتقدمها لقاء آرسنال مع إيفرتون بينما يسعى مانشستر سيتي لتجاوز تعثره الأخير عندما يواجه وست هام يونايتد في حين يخوض ليفربول مواجهة مهمة أمام توتنهام هوتسبير كما يلتقي مانشستر يونايتد مع أستون فيلا في صراع مباشر على المراكز الأربعة الأولى.

آرسنال يسعى للاقتراب أكثر من اللقب

يدخل آرسنال مباراته أمام إيفرتون وهو في قمة جدول الترتيب برصيد 67 نقطة من 30 مباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية على حساب توتنهام هوتسبير وتشيلسي وبرايتون ليعزز حظوظه في استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003-2004.

واستفاد الفريق اللندني من تعثر ملاحقه المباشر مانشستر سيتي الذي اكتفى بالتعادل 2-2 مع نوتنغهام فورست في الجولة الماضية ليوسع الفارق في الصدارة.

لكن مهمة آرسنال لن تكون سهلة أمام إيفرتون صاحب المركز الثامن برصيد 43 نقطة والذي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

ومن المتوقع أن يفتقد الفريق اللندني خدمات قائده مارتن أوديجارد الذي لا يزال يعاني من إصابة في الركبة بعدما غاب أيضاً عن مواجهة باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي يبحث عن استعادة التوازن

على الجانب الآخر يتطلع مانشستر سيتي إلى العودة سريعاً لطريق الانتصارات عندما يحل ضيفاً على وست هام يونايتد في الملعب الأولمبي بلندن.

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 60 نقطة من 29 مباراة لكنه يدخل اللقاء بعد ضربة قوية في دوري الأبطال عقب خسارته بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16.

ومن المنتظر أن يجري المدرب الإسباني بيب جوارديولا بعض التعديلات على تشكيل الفريق من أجل إراحة عدد من لاعبيه الأساسيين قبل مواجهة الإياب الأوروبية.

كما يبرز اسم المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو الذي سجل 7 أهداف في 13 مباراة منذ انتقاله إلى سيتي قادماً من بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقد يحصل المهاجم المصري عمر مرموش على فرصة أكبر للمشاركة بعدما سجل هدفين في فوز سيتي على نيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يشارك لبضع دقائق فقط أمام ريال مدريد.

أما وست هام الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة فيسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في البقاء بالدوري.

صراع مباشر بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا

وتتجه الأنظار أيضاً إلى المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا على ملعب "أولد ترافورد" في مباراة تحمل أهمية كبيرة في سباق المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة تحت قيادة مدربه مايكل كاريك لكنه يدخل اللقاء بعد خسارة مفاجئة أمام نيوكاسل بنتيجة 2-1.

في المقابل يأتي أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة أيضاً لكنه يتأخر بفارق الأهداف عن يونايتد بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام وولفرهامبتون وتشيلسي.

تشيلسي ونيوكاسل.. مواجهة بطموحات مختلفة

ويستضيف تشيلسي فريق نيوكاسل في مباراة يسعى خلالها الفريق اللندني للعودة سريعاً إلى طريق الانتصارات بعدما تلقى خسارة قاسية بنتيجة 5-2 أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 48 نقطة ويأمل في مواصلة الضغط على فرق المربع الذهبي خاصة في ظل تألق مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو الذي سجل 8 أهداف في آخر 8 مباريات.

أما نيوكاسل صاحب المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة فيدخل المباراة بمعنويات جيدة بعد أدائه القوي أمام برشلونة في دوري الأبطال حين تعادل الفريقان 1-1 بعد هدف متأخر للنجم الشاب لامين يامال.

ويرى المدرب إيدي هاو أن مواجهة تشيلسي تمثل اختباراً مهماً لفريقه قبل لقاء الإياب المرتقب أمام برشلونة في ملعب "كامب نو".

ليفربول يستضيف توتنهام

وفي قمة أخرى يستضيف ليفربول نظيره توتنهام على ملعب "أنفيلد" في مواجهة تحمل ضغوطاً كبيرة على الفريقين.

ويعاني توتنهام من أزمة نتائج غير مسبوقة حيث خسر الفريق ست مباريات متتالية في جميع المسابقات كما فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 11 مباراة في الدوري وهو أسوأ سجل في تاريخ النادي الممتد لأكثر من قرن.

كما تلقى الفريق أربع هزائم متتالية منذ تولي المدرب الكرواتي إيجور تيودور المسؤولية الفنية بشكل مؤقت.

في المقابل لا يعيش ليفربول أفضل فتراته أيضاً بعد خسارته أمام جلطة سراي في دوري الأبطال وقد يقرر المدرب الهولندي آرني سلوت إراحة نجمه المصري محمد صلاح خلال اللقاء.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البرازيلي أليسون بيكر بسبب الإصابة التي أبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة في تركيا.

مواجهات أخرى في الجولة

وتشهد الجولة أيضاً عدة مباريات أخرى حيث يلتقي بيرنلي مع بورنموث ويواجه سندرلاند فريق برايتون.

كما يلتقي كريستال بالاس مع ليدز يونايتد ويواجه نوتنجهام فورست نظيره فولهام بينما تختتم الجولة بمباراة برينتفورد مع وولفرهامبتون.