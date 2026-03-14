تفاصيل تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في جلب وتدوير الأقراص المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية، تمهيدًا لترويجها داخل البلاد وضبط بحوزته 3 ملايين قرص مخدر 15يوما علي ذمة التحقيق.

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن نشاط تشكيل عصابي مكوَّن من 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، اتخذوا من دوائر قسم أول السلام والشرابية بالقاهرة، ومركز منوف بمحافظة المنوفية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي في جلب الأقراص المخدرة وإعادة تدويرها وخلطها قبل طرحها في السوق.

وبعد تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم قرابة 3 ملايين قرص مخدر ومؤثر عقليًا، و500 أمبول مخدر، وكمية من مخدر الحشيش، إضافة إلى الخامات والمواد والمعدات المستخدمة في إعادة تدوير وخلط المواد المخدرة.

وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 205 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.