الداخلية: ضبط 107888مخالفة مرورية و26 تعاطي و10من المحكوم عليهم

تمكنت وزارة الداخلية من خلال حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة من ضبط (107888) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (1054) سائق تبين إيجابية عدد (26) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم .

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (596) مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (141) سائق تبين إيجابية (3) حالات لتعاطيهم المواد المخدرة ، وضبط عدد 8 محكوم عليهم بإجمالى (10) أحكام ، كما تم التحفظ على (4) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.