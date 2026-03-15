لماذا النساء أكثر عرضه للإصابة بالسرطان من الرجال ؟

لا تزال معدلات الإصابة بالسرطان في ازدياد بالنسبة للعديد من أنواع السرطان الشائعة، وخاصة بين النساء.

وارتفع معدل الإصابة لدى النساء دون سن الخمسين من 51% مقارنةً بالرجال في عام 2002 إلى 82% في عام 2021 (وهو أحدث عام تتوفر عنه البيانات).

في السنوات الأخيرة،ازداد عبء السرطان لدى النساء اللواتي تقل أعمارهن عن 65 عامًا.

يختلف خطر الإصابة بالسرطان اختلافاً كبيراً باختلاف العمر والجنس، فالنساء في منتصف العمر أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من الرجال، أما النساء دون سن الخمسين، فنسبة إصابتهن بالسرطان تزيد تقريباً بمقدار الضعف عن نسبة إصابة الشباب، وهي فجوة اتسعت منذ مطلع الألفية الثانية

كما أن معدل الإصابة بالسرطان للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 49 عامًا، لطالما كان معدل الإصابة لدى الإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 0 و 49 عامًا أعلى من الذكور، ويرجع ذلك أساسًا إلى سرطان الثدي.

المصدر cancer.org