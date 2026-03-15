طريقة عمل البيتي فور زي المحلات

يعد البيتي فور من المخبوزات المميزة على السفرة في عيد الفطر، ويمكن تقديمه بطرق مختلفة وأطعمة مميزة.

وإليكم طريقة تحضير البيتي فور

مقادير البيتي فور

كيلو دقيق

رشة ملح

2 ونصف كوب سكر بودرة

ربع كيلو زبدة

4 بيضات

كاكاو

ملعقة صغيرة فانيليا



للوجه:

مربى مشمش

فورماسيل

جوز هند

فول سوداني مجروش

شوكولاتة مذابة



طريقة تحضير البيتي فور

في العجان اخلطي الزبدة والسكر حتى الحصول على قوام كريمي

ضيفي البيض والفانيليا ثم الدقيق والملح مع استمرار الخلط

قسمي الخليط لجزأين وضيفي لجزء الكاكاو ويقلب كل الخليط

ضعي الخليط في كيس حلوانى ويشكل وردات أوحسب الرغبة

ضعي البيتي فور في الفرن حتى النضج

يترك ليبرد

يلصق كل 2 بيتي فور بالمربى، وتغمس في الشوكولاتة المذابة والفورماسيل أو جوزالهند أو الفول السوداني، ويقدم.