قبل العيد .. فوائد زيت اللوز للبشرة | أمن لكل الأنواع

يعد زيت اللوز من المواد الطبيعية المفيدة لجمال وصحة البشرة حتى فيما يتعلق الأمر بالأطفال وعلاج المشكلات الجلدية البسيطة.

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس نكشف لكم أهم فوائد زيت اللوز للبشرة.

من أبرز فوائد زيت اللوز قدرته على الحفاظ على نضارة البشرة وباعتباره زيتاً لطيفاً لا يسبب الحساسية، فهو آمن حتى للبشرة الحساسة، بما في ذلك بشرة الأطفال.

ويكون الامتصاص أفضل عندما يتم تسخين الزيت إلى درجة حرارة الجسم قبل الاستخدام.

تنقية الوجه

يتميز زيت اللوز بقوامه الخفيف وسهولة امتصاصه في البشرة.

ويمكن استخدامه لإزالة الشوائب بلطف من أعماق مسام البشرة وبصيلات الشعر، كما قد يساعد في الوقاية من ظهور حب الشباب مستقبلاً.

يمكنكِ حتى صنع مقشر طبيعي للوجه باستخدام السكر الناعم الممزوج بزيت اللوز الحلو، وهو آمن حتى لأصحاب البشرة الحساسة.

لعلاج الهالات السوداء

للتخلص من الهالات السوداء تحت العينين ، ضعي بضع قطرات دافئة تحت جفنك السفلي قبل النومكما أن زيت اللوز، عند استخدامه على كامل الوجه، يُؤخر ظهور علامات الشيخوخة العامة لأنه يُجدد خلايا بشرة الوجه.

من الطرق الشائعة الأخرى لاستخدام زيت اللوز الحلو تخفيف الزيوت العطرية من صورتها النقية لجعلها أكثر أمانًا للاستخدام المباشر على البشرة وعند استخدامه بهذه الطريقة، يُعتبر زيت اللوز زيتًا ناقلًا ، حيث يحمل الزيت العطري إلى البشرة حيث إنه ناقل جيد بسبب رائحته الخفيفة وعدم تبخره بسهولة.

ورغم من أن زيت اللوز خفيف بما يكفي لاستخدامه مباشرة على البشرة، إلا أنه لا يُنصح به عمومًا كمرطب شامل للوجه لأنه قد يسبب دهنية غير مرغوب فيها.