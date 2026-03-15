ترك المقعد لكبار السن والالتزام بالنظام.. آداب حث عليها الإسلام في المواصلات

إمام مسجد السيدة زينب
إمام مسجد السيدة زينب
هاني حسين

أكد الشيخ أحمد عصام إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، أن الالتزام بآداب ركوب المواصلات والقيادة يعد من السلوكيات التي يدعو إليها الإسلام، مشددًا على ضرورة مراعاة حقوق الآخرين والحفاظ على السلامة العامة أثناء استخدام وسائل النقل المختلفة.

وأوضح الشيخ أحمد عصام خلال برنامج اقرأ وربك الأكرم المذاع على قناة صدى البلد أن أولى هذه الآداب تبدأ قبل القيادة، من خلال فحص السيارة والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي خلل قد يعرض السائق أو الركاب للخطر، مؤكدًا أهمية قراءة دعاء السفر والركوب طلبًا للحفظ والتوفيق من الله.

وأشار إلى ضرورة عدم إزعاج الآخرين داخل وسائل المواصلات، سواء برفع الصوت أو تشغيل مقاطع تزعج الركاب، لافتًا إلى أن الإسلام يدعو إلى مراعاة مشاعر الناس واحترام راحتهم في الأماكن العامة، مضيفا أن من أهم الآداب أيضًا احترام كبار السن وذوي الهمم عبر ترك المقاعد المخصصة لهم، إلى جانب الالتزام بالنظام أثناء الصعود والنزول من وسائل النقل، بحيث ينتظر الراكب حتى ينزل الآخرون أولًا قبل الصعود.

وشدد الشيخ أحمد عصام على أهمية الالتزام بقواعد السلامة مثل عدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة المركبة، وارتداء حزام الأمان، والالتزام بالسرعات المحددة حفاظًا على الأرواح، داعيا إلى احترام خصوصية الآخرين بعدم التطفل أو النظر في هواتفهم أو متعلقاتهم، إلى جانب التحلي باللطف والذوق العام ومساعدة من يحتاج إلى العون داخل المواصلات.
 

