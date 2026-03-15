نشأت الديهي يكشف رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

كشف الإعلامي نشأت الديهي، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للعام الرابع على التوالي.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "الرئيس حريص انه يتكلم مع الناس ويسمع الناس ويوضح ويشرح للناس ويكون هناك تواصل حقيقي".

وأضاف "الرئيس مش هيقدر يستضيف كل أبناء الشعب المصري ولكن هيكون فيه ممثلين عن كل أطياف الشعب والرئيس يصل برسالته المرجوة للناس وهي إصرار الدولة وحرصها على الأسرة باعتبارها هي الأساس".

وتابع "أقدر ألخص كلمة الرئيس في مجموعة عناوين نحن يد واحدة، إحنا الدولة والشعب والمجتمع وعلشان كده قاعدين تحت مظلة الأسرة المصرية، إحنا مع بعض كلنا متجمعين طول ما إحنا على قلب رجل واحد كل الأمور تهون وتبقى بسيطة".

واستطرد "الرئيس قال للحضور عايز أضع أمامكم الصورة كاملة والرئيس دايما بيقول اشرحوا وفهموا الناس لأن عندهم وعي ووطنية وانتماء بس قوله الحقيقة دي بلدنا كلنا مش بلد الحكومة ولا الرئيس ولكن بلد المجتمع المصري كله".

وأردف "إحنا مجتمع أمة واحدة والرئيس يرسخ أن هذه الدولة ملك لنا جميعا، خاصة ونحن أمام مفترق طرق تاريخي في ظل ما يحدث في المنطقة ونعيش في فترة دقيقة".

وأكمل "الرئيس أيضًا تحدث عن حجم الضغوط على المواطن وأن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المواد البترولية، وقال إنه يتفهم تعب المواطن ويشعر به وطالب الحكومة بأنها تشرح للناس الواقع".