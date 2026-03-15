الهلال يتقدم على نهضة بركان بهدف في الشوط الأول بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
نوران ماجد عن نجاحها في أولاد الراعي: سعيدة بردود الأفعال وانتظروا مفاجآت
جمع أموال المواطنين وسافر .. القبض على مستريح السيارات بمطروح
وزير الأوقاف ينعى الشيخ إبراهيم الغنام مدير عام الإرشاد الديني الأسبق
فورمولا 1: إلغاء سباقي جائزتي البحرين والسعودية بسبب الحرب في الشرق الأوسط
وسائل إعلام تبرز تحذيرات الرئيس السيسي بأن المنطقة على مفترق طرق تاريخي وتأكيده دعم مصر لدول الخليج
طارق لطفي: الجمهور يحب تقمصي لـ أدوار الشر لأني أظهر فيها دوافعي الإنسانية
تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟
1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟
الدفاع السعودية: تدمير طائرتين مسيرتين في المنطقة الشرقية
الإمارات: السيطرة على حريق اندلع في منشأة نفطية بمنطقة الرويس نتيجة استهداف طائرة مسيرة
ليلة القدر الثالثة 2026 الآن.. احذر 3 أفعال تحرمك فضلها أحدها بالصلاة
توك شو

نشأت الديهي يكشف رسائل الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية

عبد الخالق صلاح

كشف الإعلامي نشأت الديهي، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية للعام الرابع على التوالي.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، "الرئيس حريص انه يتكلم مع الناس ويسمع الناس ويوضح ويشرح للناس ويكون هناك تواصل حقيقي".

وأضاف "الرئيس مش هيقدر يستضيف كل أبناء الشعب المصري ولكن هيكون فيه ممثلين عن كل أطياف الشعب والرئيس يصل برسالته المرجوة للناس وهي إصرار الدولة وحرصها على الأسرة باعتبارها هي الأساس".

وتابع "أقدر ألخص كلمة الرئيس في مجموعة عناوين نحن يد واحدة، إحنا الدولة والشعب والمجتمع وعلشان كده قاعدين تحت مظلة الأسرة المصرية، إحنا مع بعض كلنا متجمعين طول ما إحنا على قلب رجل واحد كل الأمور تهون وتبقى بسيطة".

واستطرد "الرئيس قال للحضور عايز أضع أمامكم الصورة كاملة والرئيس دايما بيقول اشرحوا وفهموا الناس لأن عندهم وعي ووطنية وانتماء بس قوله الحقيقة دي بلدنا كلنا مش بلد الحكومة ولا الرئيس ولكن بلد المجتمع المصري كله".

وأردف "إحنا مجتمع أمة واحدة والرئيس يرسخ أن هذه الدولة ملك لنا جميعا، خاصة ونحن أمام مفترق طرق تاريخي في ظل ما يحدث في المنطقة ونعيش في فترة دقيقة".

 وأكمل "الرئيس أيضًا تحدث عن حجم الضغوط على المواطن وأن هناك مشاعر سلبية إزاء رفع أسعار المواد البترولية، وقال إنه يتفهم تعب المواطن ويشعر به وطالب الحكومة بأنها تشرح للناس الواقع".

