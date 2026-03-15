رحلة متعبة بس ممتعة .. محمد إمام يعلن الانتهاء من تصوير الكينج

أعلن الفنان محمد امام انتهاء من تصورين مسلسل الكينج الذي يعرض طول شهر رمضان.

وكتب إمام من خلال حسابه الشخصي اكس:" اخيراً فركش

‏شكراً من كل قلبي لكل الناس اللي اشتغلوا في المسلسل .. رحلة بجد متعبة بس ممتعة مع ناس محترفة و جميلة و لذيذة .. انا اتشرفت و استمتعت بالشغل معاكم واحد واحد .. قدام الكاميرا و وراها .. ليكم مني كل الاحترام و التقدير على مجهودكم و اخلاصكم و حبكم للكينج .. النجاح الكبير ده انتم السبب فيه بعد فضل ربنا سبحانه و تعالى .. بحبكم جداً ❤️".

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل الكينج

العمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في بطولته: ميرنا جميل، حنان مطاوع، انتصار، سامي مغاوري، حجاج عبد العظيم، كمال أبو رية، بسنت شوقي، مصطفى خاطر، أحمد فهيم، لتقديم توليفة تجمع بين الدراما الاجتماعية، الإثارة والرومانسية.