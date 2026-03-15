محافظ أسيوط: إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بـ4 مراكز

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، تنفيذ 12 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تنفذ خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في مراكز صدفا والقوصية وديروط وأبنوب، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة عدد من التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه في مركز صدفا تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعدي، شملت حالة إزالة فورية لمتغيرات مكانية، وحالة تعدي على أرض زراعية، بالإضافة إلى 3 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية، وفي مركز القوصية تم تنفيذ إزالة حالتي تعدي فوري على أراضي زراعية، بينما شهد مركز ديروط إزالة حالتي تعدي على أملاك الري، كما تم في مركز أبنوب تنفيذ إزالة 3 حالات إزالة فورية لمتغيرات مكانية.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ حملات الإزالة والمتابعة الميدانية اليومية في جميع المراكز والمدن والأحياء، لتحقيق مستهدفات الموجة الحالية ومنع أي محاولات لإعادة التعدي مرة أخرى، مشددًا على أن أجهزة الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات، مشيرًا إلى أن المحافظة خصصت عدة قنوات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا سرعة التعامل مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.