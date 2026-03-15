نائبة: الدولة تتحرك لحماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم في الأزمات

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تتحرك بكل جدية ومسؤولية من أجل حماية حياة المواطنين، والعمل على توفير احتياجاتهم اليومية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وأضافت النائبة عبير عطا الله أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع المواطن المصري على رأس أولويات الدولة، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، والطبقات البسيطة والمهمشة، انطلاقًا من رؤية واضحة تستهدف تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة وآمنة لجميع المواطنين.



وأشارت إلى أن ما تشهده الدولة من جهود متواصلة في مجال دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية، يؤكد أن القيادة السياسية منحازة بشكل كامل للمواطن، وتسعى إلى تعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي، رغم حجم الضغوط والتحديات.



وشددت عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج على أن الدولة المصرية أثبتت في مختلف الأزمات قدرتها على التعامل بحكمة وكفاءة، بما يضمن الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، مؤكدة أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لعبور التحديات ومواصلة مسيرة البناء والتنمية.



وأوضحت أن اهتمام الرئيس السيسي بالطبقات البسيطة والمهمشة يعكس إيمانًا راسخًا بأن بناء الجمهورية الجديدة يبدأ من الإنسان المصري، عبر تحسين جودة حياته، وتوسيع مظلة الدعم والحماية، وتقديم مختلف أوجه الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.