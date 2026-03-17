لإسعاد الضيوف.. أجمل 10 توزيعات العيد للكبار

توزيعات العيد أصبحت جزءًا لطيفا من أجواء الاحتفال، خاصة في زيارات العيد ولمّة العائلة.

ويمكن أن تكون بسيطة لكنها أنيقة وتترك انطباعا جميلا لدى الضيوف.

إليك بعض الأفكار المميزة:



1. علب شوكولاتة صغيرة

اختاري علبًا أنيقة وضعي بداخلها قطع شوكولاتة فاخرة، مع بطاقة مكتوب عليها "عيد سعيد".

2. تمر فاخر مغلف

يمكن وضع حبات من التمر الفاخر داخل أكياس شفافة مزينة بشريط ذهبي أو فضي.

3. ميني عطور

توزيعات عبارة عن زجاجات عطر صغيرة أو مسك، وهي فكرة أنيقة ومناسبة للكبار.

4. سبحة صغيرة

سبحة أنيقة داخل علبة صغيرة مع بطاقة تهنئة بالعيد.

5. أكياس مكسرات

مكسرات مشكلة في أكياس شفافة مع ملصق يحمل عبارة "كل عام وأنتم بخير".

6. كحك أو معمول مغلف

قطعة أو قطعتان من الكحك أو المعمول داخل علبة صغيرة مزينة بطابع العيد.

7. شمع معطر صغير

شموع صغيرة بروائح لطيفة مثل الفانيليا أو الورد.

8. ميني قهوة أو نسكافيه

كيس صغير من القهوة أو النسكافيه مع كوب ورقي صغير كفكرة مبتكرة.

9. ميدالية مفاتيح أنيقة

ميدالية بسيطة تحمل هلال العيد أو عبارة تهنئة.

10. أكياس بخور

كمية صغيرة من البخور داخل كيس قماشي مزخرف.

