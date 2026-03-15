برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية وضعت خريطة طريق لمواجهة التحديات

أكد النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ وأمين العمل الجماهيري بحزب حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية جاءت شاملة وواضحة، وحملت رسائل حاسمة تؤكد أولوية وحدة الصف الوطني وتماسك الأسرة المصرية باعتبارهما الأساس الحقيقي لعبور التحديات الراهنة.

وقال حمزة، في بيان له اليوم، إن حديث الرئيس عكس حرص القيادة السياسية على مصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الشفافية في عرض التحديات تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتدعم حالة الوعي المجتمعي اللازمة لمواجهة المرحلة الحالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على أهمية تماسك الأسرة المصرية ووحدة الشعب يعكس إدراكًا عميقًا بأن قوة الدولة تنبع من قوة مجتمعها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تواصل العمل على حماية المواطنين وتوفير مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استقرار الوطن.

وأوضح أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن كلمة الرئيس تضمنت أيضًا عرضًا واضحًا لطبيعة التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن مصر تواصل القيام بدور محوري في خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية للنزاعات، بما يعكس ثقلها السياسي ودورها المسؤول في دعم أمن واستقرار المنطقة.

وأشار حمزة إلى أن تأكيد الرئيس رفض أي اعتداءات على الدول العربية الشقيقة يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم التضامن العربي والحفاظ على استقرار المنطقة، لافتًا إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، وهو ما يفرض تحديات مشتركة على العديد من الدول.

واختتم النائب محمد حمزة تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف والوعي الوطني، مشددًا على أن المصريين كانوا دائمًا على قدر المسؤولية في مواجهة التحديات، وأن وحدة الشعب واصطفافه خلف قيادته ومؤسساته الوطنية تمثل الضمانة الحقيقية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية.