مسلسل «على قد الحب» الحلقة 25.. تدهور الحالة النفسية لسارة

شهدت الحلقة 25 من مسلسل «على قد الحب» تصاعدًا كبيرًا في وتيرة الإثارة والتشويق، بعدما دخلت الأحداث منعطفًا نفسيًا معقدًا مع تدهور الحالة النفسية لشخصية سارة التي تجسدها مها نصار.

وخلال الحلقة، بدأت سارة تعاني من اضطراب واضح وتهيؤات جعلتها غير قادرة على التمييز بين الواقع والخيال، خاصة بعد ما فعلته مع مريم التي تلعب دورها نيللي كريم، عندما خدعتها وأودعتها داخل مصحة نفسية في محاولة للسيطرة على شركتها وحياتها.

وتزداد حالة القلق لدى سارة عندما تعتقد أنها رأت مريم تسير في الشارع أمامها، ما يدفعها إلى الاتصال بطبيب المصحة النفسية للتأكد من وجودها هناك. وفي لحظة توتر شديدة، تطلب من الطبيب التأكد فورًا وإرسال صورة حديثة لمريم.

لكن المفاجأة تأتي عندما تتلقى سارة صورة لمريم وهي داخل المصحة بالفعل، لتدخل في حالة صدمة بعدما أدركت أن ما رأته لم يكن سوى تهيؤات نفسية نتيجة الضغط والخوف الذي تعيشه.

الحلقة جاءت مليئة بالغموض والتوتر النفسي، ما زاد من حماس الجمهور لمعرفة ما إذا كانت سارة بدأت تشعر بالذنب تجاه ما فعلته، أم أن هناك أسرارًا أخرى ستنكشف في الحلقات المقبلة من المسلسل.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.