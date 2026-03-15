إبراهيم فايق: دائمًا الحمد لله.. أتعب وأبتعد لكن نعمة الرجوع من ربنا

شارك الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو له أثناء ممارسة الرياضة.

وعلّق فايق على الفيديو قائلًا: “دايمًا الحمد لله.. بتعب وببعد واتصاب وأبعد.. وربنا بينعم عليا بنعمة الرجوع”

أحيا الإعلامي إبراهيم فايق ذكرى وفاة والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بعد مرور 8 سنوات على رحيلها.

وكتب فايق: «زي النهاردة من 8 سنين سابتني ست الحبايب من غير وداع.. زي النهاردة اتكسر جوايا اللي عمره ما هيتجبر يا أمي».

وأضاف: «وحشني صوتك ووحشني اسمي لما كنتي بتندهيلي.. وحشتني ملامحك وحضنك وطبطبتك على قلبي.. وحشتني دعوتك وكلامك الحنين.. وحشتيني يا أمي أوي».

واختتم : «يارب بحق الأيام المفترجة دي أمي قد حلت بضيافتك وأنت أكرم الأكرمين.. فأجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. وأجمعنا بها في دار لا فراق بعده».