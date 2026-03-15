ابنة اللواء سمير فرج تكشف الجانب الإنساني في شخصية وأول تعليق من حفيده

تحدثت نورا، ابنة اللواء الدكتور سمير فرج، عن الجانب الإنساني في شخصية والدها، مؤكدة أنه رغم انشغاله الدائم بطبيعة عمله، كان حريصًا على التواصل مع أسرته والاطمئنان عليهم باستمرار.



وقالت "نورا" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار" ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن والدها كان دائم السؤال عن أحوالهم اليومية، ويحاول قدر الإمكان إيجاد وقت للحديث معهم ومعرفة كيف يسير يومهم.

وأوضحت أنها كانت تراه غالبًا خلال الإجازات، حيث كان يحرص على اصطحابها إلى أماكن ترفيهية مثل حديقة الحيوان بالجيزة وكذلك حضور عروض مسرح العرائس بالقاهرة، مضيفة أن والدها حاول لاحقًا تعويضهم عن فترات الانشغال الطويلة بسبب طبيعة عمله، وهو ما تقدره كثيرًا حتى اليوم.

وأشارت إلى أن نجلها كمال يشبه جده إلى حد كبير، سواء في الالتزام بالمواعيد أو الجدية في الدراسة، مؤكدة أنه ورث عنه الكثير من الصفات والانضباط الذي يميز الشخصية العسكرية.

من جهته، أوضح كمال، حفيد اللواء سمير فرج، أنه يخطط لاستكمال دراسته الجامعية في الخارج، مؤكدًا أنه أجرى بحثًا موسعًا حول أفضل الجامعات والتصنيفات التعليمية العالمية قبل اتخاذ قراره.

وقال إنه يفكر في الدراسة داخل أوروبا، مشيرًا إلى وجود جامعات متميزة في إسبانيا والمملكة المتحدة، لافتًا إلى أن الدراسة والعمل هناك يوفران فرصًا جيدة، وأن لندن تعد الخيار الأقرب بالنسبة له حاليًا، مع وجود اتفاق عائلي على هذه الخطوة المستقبلية.