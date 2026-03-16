عمرو الليثي: اسم الله الوكيل يطمئن القلوب

تحدث الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في مقدمة برنامجه "أبواب الخير"، الذي يذاع عبر راديو مصر خلال شهر رمضان، عن أحد أسماء الله الحسنى وهو اسم "الوكيل"، موضحًا ما يحمله هذا الاسم من معانٍ تبعث الطمأنينة في القلوب وتمنح النفس السكينة والراحة.

وقال الليثي إن الحديث في هذه الحلقة يدور حول اسم من أسماء الله الحسنى، وهو "الوكيل"، مؤكدًا أن هذا الاسم يطمئن القلب ويزيل المخاوف ويريح البال ويهدي النفس، لما يحمله من دلالات على الاعتماد الكامل على الله سبحانه وتعالى في كل أمور الحياة.

وأوضح أن الوكيل هو الذي يتوكل عليه العبد في كل أمر من أموره، وهو الذي يوكل إليه الإنسان شؤونه كافة، ولا يخيب أبدًا من توكل عليه بصدق وإخلاص. واستشهد بقول الله تعالى في سورة الطلاق: «ومن يتوكل على الله فهو حسبه»، في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كافٍ لعباده، ويكفيهم ما أهمهم إذا صدق توكلهم عليه.

وأضاف الليثي أن معنى اسم الوكيل يدل على الكفاية والاعتماد، فهو الكافي لكل شيء، وهو الوكيل الذي يطمئن إليه المؤمن في رزقه وصحته وحياته وأهله، كما أنه سبحانه يقلب الأمور لصالح عباده الصالحين ويهيئ لهم الخير حتى في أصعب الظروف.

وأشار إلى أن استحضار معنى اسم الوكيل في حياة الإنسان يمنحه شعورًا عميقًا بالطمأنينة والقوة والراحة النفسية، موضحًا أنه إذا شعر الإنسان بالقلق، أو تعرض للخذلان من الناس، أو واجه محنة أو ظرفًا صعبًا، فعليه أن يتذكر دائمًا أن له وكيلًا عظيمًا لا يخذل من اتكل عليه، ولا يغفل عن عباده لحظة.

وأكد أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا نعلم ويرى ما لا نرى، وهو الذي يدبر الأمور ويخطط لما فيه الخير لعباده، ويصرف عنهم الشرور قبل أن تصل إليهم، وهو ما يعكس عظمة هذا الاسم الكريم وأثره في حياة المؤمن.

وتطرق الليثي خلال الحلقة إلى كيفية أن يكون للإنسان نصيب من التخلق بمعاني اسم الله الوكيل، موضحًا أن ذلك يتحقق من خلال عدد من الأمور، في مقدمتها الاعتماد على الله بعد الأخذ بالأسباب، وجعل الله شريكًا في كل خطوة يخطوها الإنسان في حياته، والثقة الكاملة بأن كل شيء يجري بتقدير الله وحكمته.

كما شدد على أهمية الدعاء باعتباره وسيلة للتقرب إلى الله واللجوء إليه في كل وقت، داعيًا إلى طلب العون والمساعدة من الله في جميع أمور الحياة.

واختتم حديثه بالدعاء قائلاً: “اللهم اجعلنا من الذين يتوكلون عليك حق التوكل، واجعل قلوبنا مطمئنة بتوكلنا عليك، ولا تجعلنا نلجأ إلا إليك يا رب العالمين.”

وعلى جانب آخر، يقدم برنامج "أبواب الخير" خلال شهر رمضان مجموعة من المبادرات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، من بينها تنظيم رحلات عمرة، وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين، إضافة إلى دعم عدد كبير من المشروعات الصغيرة.

كما يساهم البرنامج في توفير أطراف صناعية وكراسٍ كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب دوره في الإفراج عن عدد من الغارمات، والمساعدة في علاج غير القادرين، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

ويعتمد البرنامج كذلك على التواصل المباشر مع المستمعين، حيث يتم تلقي الاتصالات الهاتفية على الهواء بشكل مفاجئ طوال شهر رمضان، بهدف تلبية احتياجات المواطنين ومساندتهم في مواجهة أعباء الحياة.

وتأتي فكرة البرنامج في إطار دعم الأهالي والتواصل مع المستمعين بشكل مباشر، من خلال الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في اللحظة نفسها، بما يعزز روح التكافل والتضامن داخل المجتمع.

ويذاع برنامج "أبواب الخير" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة الثالثة عصرًا عبر أثير راديو مصر، على أن تعاد الحلقة في السابعة مساءً بعد الإفطار.

