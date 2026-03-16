أوسكار 2026.. ONE BATTLE AFTER ANOTHER يحصد أفضل مونتاج.. وأول امرأة تحصل على الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي

تمكن فيلم ‘ONE BATTLE AFTER ANOTHER’ من الفوز بجائزة أفضل مونتاج سينمائي في حفل توزيع جوائز الأوسكار، والمقام حاليًا.

فيما حصد فيلم Sinners جائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي لتصبح ‏أوتوم دورالد امرأة تحصل على جائزة الأوسكار لأفضل تصوير سينمائي.

وتشهد النسخة الحالية من الجوائز إدخال فئة جديدة للمرة الأولى هي جائزة أفضل اختيار ممثلين، في خطوة تعكس توجه الأكاديمية نحو تقدير الدور الإبداعي الذي يقوم به مديرو اختيار الممثلين في صناعة الأفلام.

كما يتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والعروض الموسيقية المرتبطة بالأفلام المرشحة لجائزة أفضل أغنية أصلية، حيث تقدم بعض هذه الأغاني على المسرح في إطار استعراضات فنية خاصة ضمن فقرات الحفل.

وتسبق الحفل تغطية إعلامية موسعة للسجادة الحمراء، حيث يصل النجوم والمرشحون إلى المسرح وسط حضور إعلامي كبير، في تقليد سنوي يحظى بمتابعة واسعة من وسائل الإعلام والجمهور حول العالم.