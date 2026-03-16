أستراليا : لن نرسل سفنا حربية إلى مضيق هرمز

أعلنت أستراليا اليوم الاثنين ، أنها لن ترسل سفنا حربية إلى مضيق هرمز ، رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت صحيفة " ذا ويست" الأُسترالية عن وزيرة النقل كاثرين كينج قولها "إن الحكومة لن تنشر سفينة حربية في منطقة النزاع، رغم إعلانها الأسبوع الماضي عن إرسال طائرة استطلاع من طراز E-7A تابعة لسلاح الجو الملكي الأسترالي للمساعدة في الدفاع عن الإمارات العربية المتحدة".

وقالت كينج: "لقد كنا واضحين للغاية بشأن مساهمتنا في الاستجابة للطلبات، وحتى الآن، تقتصر مساهمتنا على الإمارات العربية المتحدة، وذلك بتوفير طائرات للمساعدة في الدفاع، لا سيما مع وجود عدد كبير من الأستراليين في تلك المنطقة".. وأضافت:" لكننا لن نرسل سفينة إلى مضيق هرمز. نحن نعلم مدى أهمية ذلك. هذا ليس شيئًا طُلب منا القيام به، أو أننا نساهم فيه".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد في منشور له على منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة وعددا من الدول الأخرى سترسل سفنا حربية لتأمين مضيق هرمز ، داعيا الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ودول أخرى، إلى إرسال سفن إلى المنطقة لإبقاء المضيق مفتوحا وآمنا.